دينا مشرف: مشاركتي بريو لندن كانت أفضل.. وأتمنى أن أصنف ضمن أفضل 20 لاعبة عالمياً

/646790/دينا-مشرف-مشاركتي-بريو-لندن-كانت-أفضل-وأتمنى-أن-أصنف-ضمن-أفضل-20-لاعبة-عالميا

تحدثت دينا مشرف لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة، عن تجربتها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

دينا مشرف

وخسرت دينا مشرف في الدور الثالث من منافسات فردي السيدات بأولمبياد طوكيو 2020.

وفشلت دينا في الوصول إلى الدور ثمن النهائي بعدما كانت متقدمة بثلاث أِشواط علي لاعبة منتخب هولندا بيرت إيرلاندا التي حولت خسارتها الي فوز بنتيجة 4 أشواط مقابل 3 لتودع مشرف منافسات الفردي.

وقالت دينا مشرف: “بدأت اللعبة وأنا في سن الـ 7 سنوات بالنادي الأهلي، والدي ووالدتي كانوا أبطال في اللعبة، ووالدتي كانت تريدني أن ألعب تنس أرضي ولعبت بالفعل لمدة سنة، ولكن بعد ذلك رأيت والدي يلعب تنس طاولة فأعجبت بها بشكل أكبر.

واشارت: الاضواء دائما تذهب للاولمبياد، والتشجيع الجماهيري عامل قوي، ولكننا لم نجده في طوكيو بسبب كورونا، ولكن في ريو لندن كانت الاجواء رائعة.

وعن مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020، أشارت: “كنت مضغوطة جدا، حدث ننتظره كل اربعة سنوات، وكانت نتائجي قبل البطولة جيدة، ولكن زاد الضغط علي في مباراة دور ال32 بطوكيو، وتأثرت نفسيا.

واكدت انهم يجتاجوا لمعسكرات في الصين لتميزهم في تلك اللعبة، فنيا وعلى مستوى الدراسة ايضا مشيرا بأن هذه اللعبة تحتاج لتدريب لسعات طويلة من اجل الاتقان.

وأكملت: “عندي بطولة في الكاميرون، ثم بطولة في قطر وهي مصنفة عالميا، وأنا تصنيفي عالميا 37، ووصلت من قبل للمركز الـ33 وهو كان أفضل مراكزي، واتمنى أن أكون ضمن أفضل 20 لاعبة عالميا،، وأتمنى في باريس 2024 والتي ستقام بعد 3 سنوات أقدم الأفضل”.

تنس الطاولة سيدات

الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي توج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي تُوج بالبطولة العربية للأندية المقامة حاليًّا في الأردن، بعد الفوز مساء اليوم السبت، على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.

وقدم الأهلي عرضا جيدا أمام غاز الجنوب العراقي، في نهائي البطولة العربية للأندية، الذي أقيم على صالة جامعة عمان الأهلية، وذلك بمشاركة كل من: «إليزابيتا سمارة، ونادين الدولتلي، وهنا جودة».