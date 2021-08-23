/646789/رضا-البلتاجي-يعلن-مواعيد-اختبارات-ناشئين-سماد-أبوقير-بالإسكندرية-والبحيرة

كشف رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام والحكم الدولي السابق، رئاسة قطاع الناشئين بنادي سماد أبو قير بدوري القسم الثاني، عن موعد اختبارات ناشئ النادي، بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد الحكم الدولي رضا البلتاجي أن نادى سماد ابو قير سيجرى اختبارات اخيرة لبراعم الكرة مواليد 2013 وحتى 2007 ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس القادم.

وتنطلق اختبارات براعيم أبوقير من العاشرة صباحا مجانا لأبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة تحت إشراف نخبة من أفضل المدربين وذلك على ملاعب النادى.

رضا البلتاجي رئيس قطاع ناشئين سماد أبوقير

وتولي رضا البلتاجي، الحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام السابق، رئاسة قطاع الناشئين بنادي سماد أبو قير بدوري القسم الثاني في إطار حرص النادي على الإرتقاء بالقطاع.

يأتي هذا الإختيار في ظل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها رضا البلتاجي خلال مسيرته الكروية الكبيرة سواء كحم دولي أو رئيس للجنة الحكام وكذلك توليه من قبل رئاسة قطاع الناشئين بنادي سموحة.

وأكد رضا البلتاجي لـ دوت الخليج أن الهدف الأسمى هو خروج جيل من الناشئين قادر على تطوير الكرة المصرية ، وأنه سعيد بخوض تجربة جديدة مع نادي محترم مثل نادي سماد أبو قير.

رضا البلتاجي يعلن مواعيد اختبارات ناشئين سماد ابو قير

الجدير بالذكر أن رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق علق على أداء الحكم أمين عمر في مباراة الزمالك والإسماعيلي في المواجهة التي حمعت الفريقين على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر والتي أنتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على حساب الدروايش.

رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق

وأكد رضا البلتاجي الحكم الدولي السابق في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج على صحة طرد أشرف بن شرقي و باتريس كارتيرون في المواجهة التي جمعت الفريق الأبيض بالإسماعيلي ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وقال البلتاجي: " طرد أشرف بن شرقي وباتريس كارتيرون صحيح ولكن لاعبي الفارس الأبيض هم من أعطوا الفرصة للحكم من أجل إشهار البطاقة الحمراء للاعب المغربي".