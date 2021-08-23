/646786/رسميا-فاركو-يتعاقد-مع-نجم-الصفاقسي-التونسي

أعلن نادى فاركو، المنضم حديثا إلى الدوري الممتاز، عن التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من فريق الصفاقسي التونسي، ليكون بذلك ثالث صفقات الفريق بعد تأهله إلى الدوري العام.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل تعاقد فاركو مع نجم الصفاقصي التونسي:

نجح مجلس إدارة فريق فاركو، في التعاقد مع الدولي النيجيري كينجسلي سوكاري، نجم فريق الصفاقصي التونسي.

واجتاز كينجلسي سوكاري الفحص الطبي، ومن المفترض أن ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق، خخلال الفترة القادمة، استعدادا لمباريات الدوري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام المصري

عبد العزيز البلعوطي فى حراسة المرمى، الدفاع: كريم فؤاد، إسلام القاضي، إبراهيم يحيى، خط الوسط: أحمد العجوز، محمد شريف، مصطفى شكشك، أحمد يوسف، الهجوم: زياد كمال، جون إيبوكا، مصطفي شلبي.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 43 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.

فيما يحجز إنبى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بعد أن لعب 32 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلها.

تشكيل المصري أمام إنبي

حراسة المرمي : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي-عمرو موسي-أحمد شوشة-أحمدشديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي -حسن على-محمد عنتر

خط الهجوم: جريندو-أحمد رفعت-عمر كمال عبد الواحد

نتيجة مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الإسماعيلي طوال أحداث الشوط الأول في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت في تنظيم وثبات في التصدي لهجوم الدراويش.

رد فريق طلائع الجيش في العديد من الهجمات على شباك الإسماعيلي من خلال عمرو جمال، وأحمد سمير في هجمات مرتدة.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش:

في حراسة: محمد صبحي.

خط الدفاع: باهر المحمدي -مروان الصحراوي- عماد حمدي- مصطفي الزناري-حسين السيد.

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف- احمد مدبولي- محمد حسين -محمد عادل.

خط الدفاع: شكري نجيب