عصام شيحة الاحتفال بذكرى زعماء الوفد الثلاثة يتميز بتجمع الوفديين للسير على خطاهم«صور وفيديو»

/646778/عصام-شيحة-الاحتفال-بذكرى-زعماء-الوفد-الثلاثة-يتميز-بتجمع-الوفديين-للسير-على-خطاهمصور-وفيديو

قال الدكتور عصام شيحة، القيادي الوفدي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الوفديين يجتمعون على مدي تاريخهم للأحتفال بذكري الزعماء الثلاثة “سعد زغلول ومصطفي النحاس وسراج فؤاد الدين”، مؤكدا أهمية هذا اليوم والذي يتجمع في الوفديين لإعادة اواصر ورابط المحبة بين ابناء الحزب.

دوت الخليج يرصد تعليق الدكتور عصام شيحة فى ذكر الاحتفال الوفد بزعماء الثورة

حزب الوفد

وأضاف الدكتور عصام شيحة، أن الأحتفال بذكري الزعماء الثلاثة ، تذكرنا بنضال اجدادنا وتؤكد الحفاظ على المواطنة والوحدة الوطنية والدولة المستقلة،لافتا إلى الدور الذي قامت به المرأة خلال ثورة 1919، موضحا:” الوفد تيار يمثل كل المصريين اللذين طالبو بالاستقلال وتغيير الدستور”.

سعد زغلول

وأكد الدكتور عصام شيحة القيادي الوفدي، أن الوفد لدية رؤية جديدة لدوره ورسالتة للوفديين والرأي العام المصري، مؤكدا الوفد ملئ بالقدرات والكفاءات والخبرات، موضحا” الوفد يمتلك اسم وتاريخ كبير، مطالبا بضرورة لم الشمل والاستعانة بالخبرات والكفاءات الموجودة فى الوفد.

جاء هذا خلال احتفال حزب الوفد اليوم الإثنين، بذكري زعماء الأمة سعد زغلول ومصطفي النحاس ،فؤاد سراج الدين، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، ورئيس الهيئةالبرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، وعدد من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.