/646788/تدمر-سلوكيات-الطفل-أخصائي-تخاطب-يحذر-من-خطورة-الصبارة-الراقصة

كشف أحمد فهمي أخصائي التخاطب والفني السلوكي المرخص في تحليل السلوك التطبيقي (RBT)بدوله الكويت مخاطر ما يسمي بالصبارة الراقصة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على سلوك الأطفال

خطورة الصبارة الراقصة

وقال فهمي في تصريحات له أن هذه الصبارة له تأثير خطير على أطفالنا وستجعل الطفل يتأخر في الكلام فضلا عنه أنها ستجعله يكرر الكلام ومصادره بدون فهمي (اضطراب ايكولايا)مشيرا إلى أنها ستسبب خلل كبير في التواصل والحوار مع الاطفال لان الطفل سيربط الكلام بنفس الطريق التي تخرج من الصبارة.

وأكد أحمد فهمي أخصائي التخاطب أن الطفل يتكتسب اللغه من البيئة الطبيعية التي يعيش بها وليس من أشياء مصنعة كالصبارة.

وطالب فهمي بالرقابة على مثل هذه المنتجات التي تضر أطفالنا حتى لا يقع أولياء الأمور في هذا الفخ الخطير مضيفا "مش علشان نحقق ربح مادي ندمر سلوكيات أطفالنا