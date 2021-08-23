فيديوجراف|إراقة الدماء عامل مشترك بين التنظيمات الإرهابية

وأوضح حسن محمد، فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن عناصر التنظيمات الإرهابية المختلفة التى ترفع راية الإسلام وتردد الشعارات الدينية، فى ذات التوقيت تقتل من المسلمين الكثير.
وأشار مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء إلى أن التنظيمات الإرهابية تستسهل مسألة التكفير، قائلاً: "لا يمتلك أى شخص حق تكفير الناس، بخلاف ما تفعله الجماعات الإرهابية من تكفير للجميع.. فالجميع عند داعش كفار".
وشدد على أن هناك اختلافات عقائدية وفكرية وتنظيمية بين طالبان والقاعدة، لافتًا إلى أنه رغم وجود تلك الاختلافات بينهما لا يمكن لأحد أن ينكر العلاقة الوطيدة بين التنظيمين.
واعتبر مدير مرصد الفتاوى التكفيرية بدار الإفتاء أن حركة طالبان ملجأ للقاعدة، ومخبأها، وقلعة حمايتها، مؤكدًا أنه تحت مظلة طالبان نمى تنظيم القاعدة ونشطت تحركاته التى دفع الكثير ثمنها من أرواحهم.
ولفت إلى أن طالبان والقاعدة تلاقا فى النشأة والإرث التاريخى لهما، مشيرًا إلى أن داعش هى الوريث المتمرد على القاعدة وطالبان.. إذ خرج تنظيم الدولة من رحم القاعدة فانقلبت على القاعدة وطالبان.
وعن أوجه الاختلاف بين التنظيمات الإرهابية الثلاث.. قال حسن محمد إن طالبان والقاعدة وداعش يتشاركون فى نفس المرجعيات الدينية والفكرية، ولكنهم يختلفون ميدانيًا.
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