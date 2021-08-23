/646785/الشوط-الأول-إنبي-يتقدم-على-المصري-البورسعيدي-بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول بين المصري البورسعيدي وفريق إنبي، بنتيجة هدف دون رد لصالح إنبي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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