وزيرة الهجرة: نتعاون مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج 

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تتعاون بشكل دائم مع وزارة الصحة لتوفير اللقاحات المعتمدة للعاملين بالخارج.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "المواطنين اللى راجعين الكويت والمملكة العربية السعودية عليهم التسجيل على موقع وزارة الهجرة لتلقى لقاحات معتمدة، وبعدها يتم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم اللقاح المعتمد للمسافرين للخارج حتى يأخذ اللقاحات المعتمد".

وتابعت: "هناك مجهود كبير من وزارة الصحة لما تقوم به من تطعيم المواطنين والعاملين بالخارج، وأطمئن المصريين العاملين بالخارج أن الدولة قادرة على توفير اللقاح المعتمد، وأننا نسعى لتوفير اللقاحات المختلفة التى تطلبها بعض الدول حتى يتمكن العاملين بالخارج من العودة لعملهم".

ودعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المسافرين الذين تلقوا لقاحات غير معتمدة فى بعض الدول التسجيل عبر موقع الوزارة.