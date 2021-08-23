إنفوجراف.. الرئيس يتحدث عن دور الإعلام والفن فى المجتمع

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الإثنين، إن قضية الوعى من أهم القضايا التى تواجه الدولة المصرية، داعيًا إلى إنتاج مواد فنية هادفة لزيادة الوعى لدى المواطنين.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال المداخلة: وخلال المداخلة أعلن الرئيس السيسى، دعمه للكاتب عبدالرحيم كمال لتجهيز الأعمال التاريخية والفنية، معلقًا: "أنا معاك"، ومؤكدًا أن هناك أولويات للدولة تجاه القضايا المختلفة.

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