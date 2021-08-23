/646782/الأهلي-يطير-إلى-الغردقة-لخوض-مباراة-الجونة
أقلعت منذ قليل طائرة النادي الأهلي من مطار القاهرة إلى الغردقة، استعدادًا لمباراة الجونة في الدوري الممتاز والمقرر لها التاسعة مساء غداً الثلاثاء على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الأسبوع 33 للدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق التي توجهت إلى الغردقة.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.
وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد المحاضرة الفنية التي عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرضا لمجموعة من المباريات لفريق الجونة.
يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم اللاعبين .
وخلال الاجتماع، الذي تمت دعوة الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين، سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة. وإن كان هذا يتعارض نسبيا مع وجود بعض الفرق الرياضية خارج البلاد، مثل فريق اليد الذي يشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس بالمغرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يطير إلى الغردقة لخوض مباراة الجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.