/646779/الخطيب-يجتمع-مع-لجنة-احتفالية-النجمة-العاشرة-وتكريم-لاعبين-الأهلي

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي، اجتماعا مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم اللاعبين .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال الاجتماع، الذي تمت دعوة الفنان هشام جمال لحضوره، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين، سواء من الفريق الأول لكرة القدم أو بقية الألعاب، وإمكانية تكريم الجميع في احتفالية واحدة. وإن كان هذا يتعارض نسبيا مع وجود بعض الفرق الرياضية خارج البلاد، مثل فريق اليد الذي يشارك في البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس بالمغرب.

هذا واتفق محمود الخطيب مع اللجنة على تحديد أكثر من موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققوه على الصعيدين المحلي والقاري.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي ‏تتوجه إلى الغردقة في السابعة والنصف مساء اليوم، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء ‏غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

موسيماني

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وعرض عدد من الفيديوهات لفريق الجونة الذي يواجه الأهلي غداً في الدوري الممتاز.