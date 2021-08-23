/646777/التشكيل-الرسمي-لمباراة-المصري-أمام-إنبي

يلتقي اليوم فريقي المصري وانبي في تمام الساعة الـ 9 مساءً ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز، علي إستاد “الاسكندرية”.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وأعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل الفريق لمواجهة فريق إنبي.

تشكيل المصري لمباراة إنبي

حراسة المرمي : عصام ثروت

خط الدفاع : كريم العراقي-عمرو موسي-أحمد شوشة-أحمدشديد قناوي

خط الوسط: فريد شوقي -حسن على-محمد عنتر

خط الهجوم: جريندو-أحمد رفعت-عمر كمال عبد الواحد

انتهت أحداث الشوط الأول بين الإسماعيلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون اهداف في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثالث والثلاثون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الإسماعيلي طوال أحداث الشوط الأول في محاولة تسجيل الهدف الأول في اللقاء، ولكن دفاعات طلائع الجيش كانت في تنظيم وثبات في التصدي لهجوم الدراويش.

رد فريق طلائع الجيش في العديد من الهجمات على شباك الإسماعيلي من خلال عمرو جمال، وأحمد سمير في هجمات مرتدة.

تشكيل الإسماعيلي أمام طلائع الجيش:

في حراسة: محمد صبحي.

خط الدفاع: باهر المحمدي -مروان الصحراوي- عماد حمدي- مصطفي الزناري-حسين السيد.

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف- احمد مدبولي- محمد حسين -محمد عادل.

خط الدفاع: شكري نجيب

ويأمل الدراويش في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن توقفت لمدة 6 مباريات على التوالي حقق فيها الفريق نقطتين فقط وخسر أربع مواجهات.

ويدير اللقاء تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كلا من خالد السيد وأحمد رشدى، بالإضافة لإبراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى تقنية الفار يتواجد صبحى العمراوى وعمرو رمضان.

قائمة الإسماعيلي امام طلائع الجيش: حارس مرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح

الدفاع: محمد هاشم، مصطفى الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد، عبد الله جمعة.

الوسط: عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفي، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.

موعد مباراة جالاتا سراي أمام هاتاي سبور .. والقنوات الناقلة الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي

وتلقى فريق الإسماعيلي الخسارة أمام فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.