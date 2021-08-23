شريف العريان: وزارة الرياضة بتوفرلنا«لبن العصفور»

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أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أن تواصل تحقيق الإنجازات من قبل الرياضين المصرين في مختلف البطولات، يشيد بكفاءة الدولة الحديثة في المساهمة والتطوير، وتزليل كافة الصعوبات التي تواجه لاعبي مصر الرياضين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف العريان وزارة الشباب والرياضة هي الداعمة الأولى لكل الرياضيين في مصر، ونعمل على زيادة ميداليات البعثة المصرية في دورة اولمبياد باريس 2024 القادمة.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدولي المصري أحمد الجندي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة.

أرقام أحمد الجندي في الخماسي الحديث

٢٠١٧ : بطولة العالم تحت١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم تحت ١٩ سنة ناشئين

٢٠١٨ : بطولة العالم للجامعات

٢٠١٨ : بطولة العالم للشباب

٢٠١٨ : أولمبياد الشباب

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالقاهرة

٢٠١٩ : جولة كأس العالم كبار بالمجر

٢٠١٩ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : بطولة العالم للكبار

٢٠٢١ : بطولة العالم للشباب

٢٠٢١ : فضية أولمبياد طوكيو

مشوار أحمد الجندي في طوكيو 2020

حصد الجندي 208 نقطة في رياضة السلاح، وحصل على 316 نقطة في السباحة، ثم على 284 نقطة في رياضة الفروسية.

وفي رياضة الجري+الرماية بالليزر، حصل الجندي على 668 نقطة متفوقا على نفسه، ليرتقي إلى المركز الثاني في إنجاز تاريخي.

الميدالية رفعت رصيد مصر إلى إلى 38 ميدالية متنوعة في تاريخ الأولمبياد.

وتعد الفضية هي الـ 11 الفضية لمصر، بجانب 7 ذهبيات، و19 برونزية.

وأصبحت رياضة الخماسي الحديث هي الرياضة الثامنة تاريخيا التي تحصد فيها مصر ميداليات تاريخيا.

بالرغم من صغر سنه.. أحمد الجندي يتوج بأول فضية

نجح الفرعون المصري أحمد الجندي بتحقيق الفوز بالميدالية الفضية في منافسات الخماسي الحديث بأوليمبياد طوكيو، ومنح الجندي مصر أول ميدالية فضية في دورة طوكيو.

وبسن 21 عام حصد الفرعون الصغير أحمد الجندي اول ميدالية، في منافسات الخماسي الحديث، في الأولمبياد، وكاول عربي وإفريقي يحصد ميدالية فضية في ألعاب الأولمبياد.

حل أحمد الجندي في منافسات السباحة، في المركز الثالث عشر مكرر بعد تحقيق 208 نقطة، عقب الفوز في 18 مباراة وخسارة 17.

وتعتبر ميدالية الجندي اول ميدالية فضية لمصر في دورة أولمبياد طوكيو، ليضيف أول فضية، وخامس ميدالية للبعثة المصرية في طوكيو.

تاريخ مشاركة مصر في الأولمبياد

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب