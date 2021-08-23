هيام الطباخ فى جولة تفقدية لمشروعات حياة كريمة بحضور محافظ كفر الشيخ«صور»

/646774/هيام-الطباخ-فى-جولة-تفقدية-لمشروعات-حياة-كريمة-بحضور-محافظ-كفر-الشيخصور

تفقدت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من التاسعة صباحاً برفقة محافظ كفر الشيخ ولفيف من التنفيذين والشعبيين، ومنسقي مبادرة حياة كريمة من البرنامج الرئاسي في الجولة التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز مطوبس، حيث بدأت أولى محطات الزيارة من الطريق الدولي حيث برج مغيزل ثم خان الجني مروراً بقرية البصراط إلي أن انتهت الزيارة بالمركز التكنولوچي بمدينة مطوبس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الجولة التفقدية لهيام الطباخ فى مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة

وشهدت الزيارة تفقد مشروعات مجمع الخدمات والمدارس الجديدة، بالاضافة إلي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومساكن حياة كريمة.

و صرحت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بأن مبادرة حياة كريمة ستغير وجه الريف المصري هي صحيحة تماماً وأنها ايقونة لامعة للجمهورية الجديدة.

مبادرات دسوق

وأضافت هيام الطباخ “وكان لابد للحياة أن تستمر فإن كان الجسد بكفرالشيخ ، فإهتمامنا وتواصلنا وتواجدنا الفعلي كان مع أبطالنا بمستشفي شبين الجامعي بحضور النائب محمود ترك نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسييين”،مؤكدة نتابع عن كثب مبادرات شعب دسوق العظيم وندعمها، جميعها بلا استثناء.

وتجدر الإشارة إلى أن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تابعو حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

وفور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ و النائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.