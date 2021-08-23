/646775/بعد-تصريحات-الغندور-عن-الدوري-وإفريقيا-ماذا-فعل-الزمالك-في-آخر-19-عاما-بدوري-الأبطال

أثارت تصريحات خالد الغندور قائد نادي الزمالك الأسبق، حول المقارنة بين بطولة الدوري المصري ومسابقة دوري أبطال إفريقيا، العديد من ردود الأفعال بين جماهير الكرة المصرية باختلاف انتمائاتها، ما بين الإعتراض والسخرية أو الموافقة أو حتى التحفظ، لدرجة تحول الموضوع لقضية الساعة في الساحة الكروية المصرية .

كان الكابتن التاريخي للزمالك قد أكد أن بطولة الدورى المصري، أقوى 200 مرة من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، وكتب عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: الدوري المصري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا و ليس أهم والسبب معروف نحن نلعب مع فرق و دوريات ضعيفة في أفريقيا لا تمتلك لاعبين دوليين في المنتخبات إلا مثل مصر وتونس وحتي المغرب والجزائر كل لاعبيهم محترفين في أوروبا.

وفتحت هذه الكلمات الباب أمام الحديث عن مدى صحتها أو دقتها، الأمر الذي دعا دوت الخليج لرصد ما حققه الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الـ 19 عاما الأخيرة، وبالتحديد بعد آخر لقب نجح الفارس الأبيض في الفوز به في نسخة 2002، بهدف تامر عبدالحميد «دونجا» في مرمى الرجاء المغربي .

عدد مشاركاته في دوري الأبطال

وشارك الزمالك في 13 نسخة فقط من أصل 19 بطولة أقيمت منذ نسخة 2002، بالرغم أنه كان الفريق الأكثر حصدا للقب آنذاك بـ 5 بطولات في أعوام 1984 و1986 و1993 و1996 و2002.

بطولات غاب عنها الزمالك

ابتعد أبناء ميت عقبة عن دوري أبطال إفريقيا في 6 مواسم أولها في نسخة 2006، التي حقق لقبها الأهلي، وكان يشارك إلى جانبه فريق إنبي كممثل ثاني عن مصر، بجانب نسخة 2009 التي توج بها مازيمبي الكونغولي، ونسخة 2010 التي شارك فيها الإسماعيلي بجانب الأهلي، بعد أن احتل الزمالك مركزا متراجعا في جدول الدوري المحلي، لم يؤهله للعب في البطولة الإفريقية وقتها .

أما في نسخة موسم 2015 لم يشارك الزمالك في دوري الأبطال، ولكنه نافس في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، لكنه ودع البطولة من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي التونسي، ولكن عاد وكانت الأزمة الكبرى في نسخة 2018 وودع الكونفدرالية أيضا على يد فريق ديتشا الإثيوبي من الدور الأول للبطولة التي شارك فيها حسب لوائح الكاف، بعد أن تواجد الأهلي والمقاصة في دوري الأبطال .

وفي نسخة 2019، شارك الأهلي والإسماعيلي في دوري الأبطال، بينما ابتعد الزمالك عن البطولة بعد أن احتل مركزا في الدوري المصري لا يؤهل للمشاركة في المسابقة، لكنه شارك في بطولة الكونفدرالية ونجح في تحقيق لقبها لأول مرة بمسماها الجديد .

الزمالك وصيف إفريقيا

ونجح الزمالك في الوصول للمباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مرتين في آخر 19 عاما، الأولى كانت في نسخة 2016 وخسر فيها الأبيض اللقب أمام صمن داونز الجنوب إفريقي، والذي كان يقوده وقتها بيتسو موسيماني، ثم عاد وخسر اللقب في نهائي نسخة 2020 أمام غريمه التقليدي الأهلي، وتحت أنظار نفس المدرب الجنوب إفريقي .

نصف النهائي يحبط الزمالك

وشهدت نسخة 2005، وصول الزمالك للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن لم تكتمل آماله في التتويج، بعد أن اصطدم بالنادي الأهلي، ليكبت الأخير نهاية أبناء ميت عقبة مع البطولة من هذا الدور، بعد أن نجح الشياطين الحمر في الفوز بنتيجة 4/1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب .

دور المجموعات «عقبة» الزمالك

وخلال النسخ الماضية فشل الزمالك في عبور دور المجموعات (ربع النهائي) في 6 نسخ مختلفة، في أعوام 2008 و 2012 و 2013 و 2014، 2017، 2021 حيث احتل أبناء عقبة المركز الأخير في مجموعتهم في موسم 2008، خلف الأهلي المتصدر وديناموز هراري الثاني، وأسيسك ميموزا الإيفواري .

وفي نسخة 2012 احتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته التي كانت تضم إلى جانبه الأهلي ومازيمبي الكونغولي وتشيلسي الغاني، وفي موسم 2013 فشل الفارس الأبيض في عبور دور المجموعات بعد أن حل ثالثا خلف الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي .

ولم يختلف الحال كثيرا في نسخة 2014 حيث احتل الزمالك المركز الأخير في مجموعته بعد مازيمبي الكونغولي وفيتا كلوب والهلال السوداني، ليودع البطولة من هذا الدور .

وفي 2017 اعتمد الاتحاد الإفريقي النظام الجديد لدوري أبطال إفريقيا، حيث أصبح دور المجموعات يبدأ من دور الـ 16، بحيث يكون هناك 4 مجموعات تضم كل منها 4 فرق، لكن الزمالك فشل أيضا في التأهل عن مجموعته بعد حل في المركز الثالث خلف اتحاد الجزائر وأهلي طرابلس الليبي .

كذلك الحال في النسخة الماضية من البطولة، بعد أن ودع الزمالك عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته لصالح الترجي التونسي ومولودية الجزائر .

دور الـ 16

خرج الفريق الأول لكرة القدم من دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 16 مرة واحدة فقط، في نسخة 2003، وهو الموسم التالي لتتويجه بآخر لقب من البطولة، حيث ودع الأبيض المسابقة من دور الـ16 على يد فريق سيمبا التنزاني .

وداع بدري بدري

تعرض الزمالك للخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا، من الدور الأول «التمهيدي» بالرغم من السهولة النسبية لمواجهات هذا الدور، إلا أن الفارس الأبيض تعرض لهذا الأمر في 3 نسخ مختلفة في مواسم 2004 ، 2007 ، 2011 .

كانت البداية عندما ودع البطولة على يد فريق الجيش الرواندي في موسم 2004، بالفوز 3-2 ذهابا بالقاهرة، والخسارة إيابا أمام الفريق نفسه 4-1.

وفي نسخة 2007، بدأ الزمالك المشوار بالفوز على فيتالو البوروندى 4-1، وودع البطولة من الدور التالى مباشرة على يد الهلال السوداني بالخسارة في السودان بهدفين دون رد، ثم التعادل في القاهرة بهدفين لكل فريق .

وكرر الزمالك نفس السيناريو في نسخة 2011، بدأ الزمالك مشواره في دوري الأبطال بالفوز على أولينزى ستارز الكينى 4-0، لكنه ودع البطولة من دور الـ16 على يد الإفريقي التونسي.