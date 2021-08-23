الحكومة: إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ28 دولة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء عبد الخالق عبد الحميد، مدير المتاحف العسكرية، واللواء أيمن شاكر، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومسئولى الجهات المعنية.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع باستحداث برنامج تحفيز طيران داخلى يربط بين المدن الساحلية بمحافظات الصعيد ووادى النيل، لتقديم منتج متكامل يضم الشواطئ والآثار، لزيادة القيمة التنافسية للمنتج المصرى، وذلك بالاشتراك بين وزارتى السياحة والآثار، والطيران المدنى، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتاً إلى حرص الدولة على دفع القطاع السياحى بما يساهم فى تعظيم العوائد من خلال الترويج للمقاصد المصرية لزيادة حركة السياحة الوافدة.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور خالد العنانى إلى جانب من جهود الوزارة لدفع حركة السياحة، من بينها الحملات التسويقية للترويج للمقاصد السياحية المصرية وجذب الزوار من مختلف الأسواق العالمية والعربية، وعلى رأسها حملة "مصر فى عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، التى تضمنت أكثر من 20 فيلماً قصيراً نشرها السفراء للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينهم سفراء ألمانيا، والتشيك، وفرنسا، واليونان، والدنمارك، وبلجيكا، وبلغاريا، بالإضافة إلى التعاقد مع تحالف كندى إنجليزى لوضع الاستراتيجية الترويجية للسياحة المصرية، كما تطرق الوزير إلى جهود التحول الرقمى فى هذا القطاع الحيوى، وأبرزها إضافة خدمة التأشيرة السياحية الإلكترونية لـ 28 دولة جديدة ليصبح العدد 74، وإطلاق تطبيق إلكترونى لقياس مستوى رضاء السائحين بالمطارات المصرية.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى خارطة الفعاليات المستقبلية التى ستحتضنها مصر خلال الفترة المقبلة، وتلك التى ستشهد مشاركة مصرية فى معارض ومؤتمرات فى الخارج، بهدف التنسيق بين الجهات لضمان التنظيم والتجهيز على النحو الأمثل، كما عرض الوزير موقف سير العمل فى المشروعات السياحية والأثرية التى تم افتتاحها، والأخرى الجارى العمل بها، وتصورات تطوير عدد من المقاصد السياحية والأثرية، لتعزيز استثمارها فى المجال السياحى على نحو يحقق العائد الاقتصادى المرجو.