من جديد.. حسن خليفة مديراً فنياً للاتحاد السعودي

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أعلن نادى الإتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، تعيين المدرب الوطني حسن خليفة، مديراإ فنياإ للفريق الأول، خلفاً للبرازيلي فابيو كاريلي، الذي أنهى النادي التعاقد معه صباح اليوم الًثنين.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

بيان نادي الاتحاد السعودي

وقال النادي في بيان عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: "بناء على التغيير الكبير في منهجية ورؤية المدرب البرازيلي فابيو كاريلي التي لا تتسم بالواقعية، وما يحتاجه الفريق فعلياً للمنافسة على البطولات، تقرر إنهاء التعاقد معه".

وأكمل البيان: "كان رد المدرب على ملاحظات مجلس الإدارة هو تمسكه برأيه وموقفه وتأكيد تحمله تبعات قراراته الفنية، ونظرا لإقامة نهائي كأس العرب في بداية الموسم، فقد قررت الإدارة التريث ومنح المدرب الفرصة كاملة، لكنه أصر على موقفه الرافض بعدم حاجته لمهاجم، رغم علمه بعزم الإدارة على دعم الفريق بمهاجم أجنبي خلال أيام".

واختتم البيان : "على ضوء ذلك، وعدم استقرار استراتيجية المدرب مما أثر على مسيرة الفريق في المنافسة خلال المرحلة الماضية، فقد قرر مجلس الإدارة إنهاء التعاقد مع كاريلي".

حسن خليفة المدرب الجديد

وأكد أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد بأن حسن خليفة يعد أحد أبناء النادي الذين يعتز بهم.

ولعب حسن خليفة، دور المنقذ مع الاتحاد، حيث استعان به المسؤولين داخل نادى الإتحاد السعودي فى أكثر من مرة لتولي قيادة الأمور الفنية للفريق، بصفة مؤقتة.

كما استطاع خليفة تدريب أكثر من نادٍ كبير في السعودية وليس الإتحاد فقط ، إذ تولي القيادة الفنية لأكثر من فريق سعودي أبرزهم الأنصار، جدة، الربيع وضمك.

علق البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السعودي، على قرار إقالته اليوم الإثنين من قبل إدارة الإتحاد السعودى برئاسة أنمار الحائلي.

أول رد من مدرب الاتحاد السابق

وكتب كاريلي عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” قائلاً: “الليلة أبلغت بقرار النادي بإقالتي، فخور بعملي حققنا الهدف الأول بعدم هبوط الفريق”.

وتابع : “تأهلنا إلى البطولة الآسيوية، وحققنا المركز الثالث في الدوري بعد غياب، أشكر جماهير الاتحاد على دعمها وإظهار محبتها”.

وأكمل: “كما حققنا نتائج مميزة لم تحدث منذ أعوام عديدة، لم نخسر في الدوري ضد الـ5 الأندية الكبيرة، أغادر الاتحاد بعد أن لعبت النهائي العربي”.

واختتم حديثه: “للأسف خسرنا بركلات الترجيح لكننا سجلنا 4 أهداف، حاولنا حتى النهاية من أجل تحقيق هذا اللقب المهم للنادي في مباراة تاريخية”.