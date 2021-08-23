/646754/مارثا-محروس-وجه-التنسيقة-المشرق-في-البرلمان-الدولي-للتسامح

أحرزت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتصارا جديدا لكوادرها الشابة اليوم، وذلك من خلال ترشيح مجلس النواب للنائبة مارثا محروس، لتكون أصغر عضو في تاريخ البرلمان الدولي للتسامح والسلام، الأمر الذي يعكس إجادة قيادات التنسيقية تحت القبة من جهة، والإيمان البالغ من مجلس النواب بقدرات ومهارات الوجوه الشابه بين صفوفه.

يرصد دوت الخليج دلالات تمثيل النائبة مارثا محروس لمصر فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام، وسط كم هائل من النجاحات لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، داخل وخارج أروقة البرلمان، وذلك بالإضافة للاهتمام الكبير من جانب مجلس النواب الحالي تحت رئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، بشريحة الشباب ودعمهم بشكل متواصل.

مارثا محروس

لمعت النائبة مارثا محروس بين نواب البرلمان الحالي، منذ الأيام الأولى تحت قبة مجلس النواب، حيث اشتبكت مع كافة القضايا والأطروحات التي تهم المواطنين في الداخل والخارج، مع مطالب خريجي الدفعة ٢٠١٩ من الأطباء، وأكدت على همية الشراكة بين الجمعية الإفريقية والجهات التشريعية، خاضت بنفسها غمار الجولات الميدانية للتأكد من حال المدارس والفصول التعليمية، وثمنت المبادرات التنموية للدولة المصرية.

حققت النائبة الواعدة مارثا محروس اليوم إنجازا جديدا، بكتابة إسمها بحروف من نور كأصغر عضوة فى تاريخ البرلمان الدولى للتسامح والسلام، الأمر الذي استحق تقدم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية الشابة، مع تمنيات صادقة لها ولباقي كوادر التنسيقية بدوام التوفيق فى جميع المحافل الدولية، ليؤكد الكيان الوطني على ثقته فى البرلمانية مارثا محروس فى أداء مهمتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

تنسيقية الأحزاب

لازالت تشكل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حالة فريدة في الشارع السياسي المصري، بقدرتها الفائقة على إفراز الكواد وتجهيز الكفاءات في عديد المواقع والمناحي، بداية من المؤسسات التنفيذية وصولا للبرلمانية والحزبية والسياسية، بمفاهيم جديدة ومتطورة لممارسة العمل السياسي، الأمر الذي يبرزه شعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد".

ويشكل كوادر التنسيقية عنوانا مشرقا لمستقبل البلاد، حيث تمكنوا خلال الشهور القليلة الماضية، من حجز مكانة مميزة لهم داخل الشارع المصري، استنادا إلى أدوار شديدة الأهمية على الصعيد التشريعي والرقابي والخدمي الذي لايتوقف، الأمر الذي كان انعكاسه، صعود حقيقي لكوادر التنسيقية في البرلمانات والمواقع الدولية، حيث سبق النائبة مارثا محروس، كل من النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي انضم إلى برلمان البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة للنائبة هادية حسني التي أدت القسم أمام البرلمان الإفريقي، لتصبح عضوا فيه حتى انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

برلمان الشباب

لطالما أظهر المستشار الجليل الدكتور حنفي جبالي دعمه المطلق للوجوه الشابة داخل مجلس النواب، أتاح لهم الفرصة تلو الأخرى للتعبير الحقيقي والبناء عن آرائهم، وعبر في أكثر من موقف عن إيمانه بأهمية الأصوات الشابة داخل مجلس النواب، ودورهم في إضفاء حيوية ملموسة على سير العمل النيابي المصري.

وجاء اليوم اختيار مجلس النواب للنائبة مارثا محروس كوجه شاب لتمثيل مصر في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ليكون بمثابة إضافة جديدة لرصيد مجلس النواب لدى الشارع المصري، وتغييره للعديد من المفاهيم التي لم تكن تتيح الفرص أمام الشباب في الماضي، حتى جاء مجلس النواب الحالي بأداءه النموذجي الذي يليق بالجمهورية الجديدة للبلاد.