/646749/صحتك-أهم-من-مليون-فيلم-أحمد-زاهر-يدعم-نضالي-الشافعي

حرص الفنان أحمد زاهر على دعم الفنان نضال الشافعي بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم ميني بار وتعرض أثناء التصوير لإنفجار في القولون نقل على إثره أحد المستشفيات في المهندسين.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد زاهر لنضال الشافعي

نشر أحمد زاهر صورة تجمعه بالفنان نضال الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلق عليها، قائلا: “حبيبي و صاحبي و اخويا ابو قلب طيب النجم نضال الشافعي الف مليون سلامه عليك يا اخويا ربنا يحفظك لمراتك و ولادك و جمهورك حمدالله علي سلامتك يا صاحبي و يقومك بالسلامه صحتك اهم و اغلي من مليون فيلم و مسلسل”.

ودعم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، الفنان نضال الشافعي من خلال زيارته بالمستشفى للاطمئنان على صحته، كما قدم الأب بطرس له تابلوه يحمل أسماء الله الحسنى.

مرض نضال الشافعي

وكان تعرض الفنان نضال الشافعي في الأيام القليلة الماضية لأزمة صحية مفاجأة بعد نشوب خلافات بينه وبين منتج فيلم "ميني بار"، وتعرض أثناء التصوير لإنفجار في القولون نقل على إثره أحد المستشفيات في المهندسين، كما خضع لعملية جراحية نتيجة إصابته بثقب في القولون نتيجة عصبية شديدة خلال الفترة الأخيرة.

وتشهد حالة الشافعي تطور ملحوظ ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال يومين فقط.

قصة فيلم « ميني بار» سبب أزمة نضال الشافعي

وصرحت زوجة نضال الشافعي لأحد المصادر أن إصابته جاءت بسبب عصبينة في فيلمه الأخير الذي كان يصوره قبل أزمته الصحية وهو فيلم ميني بار.

تدور أحداث فيلم « ميني بار» بالمرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدي، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي وغيرها.

ويشارك في الفيلم مجموعة من الأبطال منهم نضال الشافعى، مدحت تيخا، أمينة، منه فضالى، راندا البحيرى، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، علاء مرسى، حسن عبد الفتاح، روان فؤاد، ياسر الزنكلونى، محمود فارس، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، إبراهيم المصرى، إبرام سمير، ماجد إسكندر، الكابتن لوشا، المطرب العراقى محمد السالم، بسام كارم، مارى وجيه، محمد السنى وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب -رحمة الله- ومجموعة من الوجوه الصاعده ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربينى، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكى وآخرين ومن سيناريو وحوار طارق رمضان ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.