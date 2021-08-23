/646748/مران-الزمالك-كارتيرون-يقود-فقرة-لتدريبات-الإطالات-للاعبين
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.
ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.
قائمة الزمالك أمام الإنتاج
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.
وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.
تعليمات باتريس كارتيرون
كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.
ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.
تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غدا الأربعاء بمقر نادي إيروسبورت، مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الزمالك ونادي إيروسبورت ووزارة الطيران المدني لإدارة نادي إيروسبورت .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مران الزمالك.. كارتيرون يقود فقرة لتدريبات الإطالات للاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.