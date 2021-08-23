/646748/مران-الزمالك-كارتيرون-يقود-فقرة-لتدريبات-الإطالات-للاعبين

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مجموعة من تدريبات الإطالات قبل انطلاق المران الجماعي مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على قيادة الفقرة للاطمئنان على حالة اللاعبين قبل مواجهة الإنتاج الحربي في بطولة الدوري.

ويختتم الفريق اليوم، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي المقررة إقامتها غداً الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب ستاد الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من بطولة الدوري.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

قائمة الزمالك أمام الإنتاج

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غدا الأربعاء بمقر نادي إيروسبورت، مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الزمالك ونادي إيروسبورت ووزارة الطيران المدني لإدارة نادي إيروسبورت .