/646746/إيهاب-جلال-يعلن-تشكيل-الإسماعيلي-لمواجهة-طلائع-الجيش

أعلن إيهاب جلال المدير الفني تشكيل الفريق استعداداً لمواجهة طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في حراسة: محمد صبحي.

خط الدفاع: باهر المحمدي -مروان الصحراوي- عماد حمدي- مصطفي الزناري-حسين السيد.

خط الوسط: فخر الدين بن يوسف- احمد مدبولي- محمد حسين -محمد عادل.

خط الدفاع: شكري نجيب

ويأمل الدراويش في استعادة نغمة الانتصارات بعد أن توقفت لمدة 6 مباريات على التوالي حقق فيها الفريق نقطتين فقط وخسر أربع مواجهات.

ويدير اللقاء تحكيميا محمد الحنفي حكم ساحة ويعاونه كلا من خالد السيد وأحمد رشدى، بالإضافة لإبراهيم شاهين حكما رابعا، وعلى تقنية الفار يتواجد صبحى العمراوى وعمرو رمضان.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة بمسابقة الدوري الممتاز.

القائمة ضمت كلا من:

حارس مرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح

الدفاع: محمد هاشم، مصطفى الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد، عبد الله جمعة.

الوسط: عمر الوحش، عماد حمدى، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولى، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفي، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.

الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانه أمس في السادسة والنصف مساء على الملعب الرئيسي باستاد الإسماعيلية، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري العام.

نتيجة مباراة الإسماعيلي وإنبي

وتلقى فريق الإسماعيلي الخسارة أمام فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الـ 31 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ضرب فريق إنبي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر المباراة، عن طريق جون إيكوي، وأكد مصطفى شلبي بالهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 48 ليضمن لفريقة ثلاث نقاط على الدراويش.

عاد شكري نجيب بفريق الإسماعيلي ليقلص الفارق في الدقيقة الـ 62 من عمر المباراة، ويسجل هدف الدراويش الوحيد في اللقاء.

أرقام طارق حامد في لقاء الإسماعيلي

-تصدر الثلاثي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي قائمة أفضل الأرقام في عدد اللمسات والتمريرات خلال المباراة .

-طارق حامد يعتبر أكثر اللاعبين في عدد اللمسات بـ 89 لمسة ثم يأتي بعده الثنائي محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي بـ 77 لمسة .