/646741/سقوط-متهم-ظهر-في-فيديو-يعرض-على-أجنبي-شراء-مواد-مخدرة-بالأقصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم الإثنين، القبض على المتهم الذى ظهر في مقطع فيديو يتحدث مع أجنبى، ويعرض عليه شراء مواد مخدرة مقابل مبلغ مالى محدد إلا أن الأخير رفض ذلك.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على المتهم بعد ظهوره في مقطع فيديو عبر التواصل الإجتماعي«فيسبوك»، أثناء شرائه مواد مخدرة

تفاصيل الواقعة

وكشفت التحقيقات أنه تم رصد مقطع الفيديو، وبإجراء التحريات أمكن تحديد الشخص الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر البانجو – مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وبمواجهته بمقطع الفيديو المشار إليه أيد مضمون ما جاء بالتحريات.

وفي سياق أخر لقي عنصر إجرامي مصرعه في أسيوط، حيث وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها تواجد عنصر إجرامي يبلغ من العمر 41 سنة، مقيم بقرية بدائرة مركز القوصية-امن أسيوط) بمحل إقامته، والسابق اتهامه فـي 5 قضايا ما بين "خطف مشاجرة، ضرب، سلاح والمحكوم عليه بالإعدام فـي جنايه "قتل" - والسجن المؤبد وفـي جنايه "سلاح "- بالحبس 6 شهور فـي قضية سرقة".

الأمن العام

تم استهدافه بمحل إقامته بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم ، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي ومشاركه ضباط اداره البحث الجنائي بأمن اسيوط وما أن شاهد القوات حتى بادر بإطلاق أعيرة نارية فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدرها وتبين مصرعه إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية , 7 خزينة , 157 طلقة من ذات العيار حقيبة حمل ذخائر ).