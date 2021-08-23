/646753/توقيع-عقد-مشترك-بين-ثلاث-بنوك-لدعم-الشركة-المصرية-لنقل-الكهرباء

وقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، ياسر الطيب، عقد مع 3 بنوك لتمويل مشترك لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور وزير الكهرباء، محمد شاكر.

دوت الخليج

عقد ثلاثي مشترك لتمويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء

ويشارك بنك الكويت الوطني – مصر 3 بنوك فى تمويل مشترك بقيمة 4 مليارت جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

توقيع عقد ثلاثي مشترك بحضور وزير الكهرباء

هذا ونجح تحالف مشترك من بنوك الأهلى المصرى والتجارى الدولى والقاهرة والكويت الوطني – مصر فى إتاحة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 4 مليارات جنيه مصرى لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بغرض المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لبعض مشروعات الشركة.

وبحضور ياسر الطيب، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر قام بتوقيع العقد من جانب البنك عمرو الألفى، رئيس قطاعات الأعمال.

كما حضر مراسم التوقيع كلاً من أحمد الشال، رئيس قطاع المشروعات الكبرى والقروض المشتركة وسناء عبد العزيز، المدير التنفيذى، رئيس مجموعة شركات القطاع العام.

وتأتى مشاركة بنك الكويت الوطني - مصر فى تمويل هذا المشروع الضخم فى إطار إستراتيجية البنك وتوجهاته نحو دعم وتمويل المشروعات القومية للدولة ولاسيما مشروعات الكهرباء لما لها من أهمية كبرى بإعتبارها الركيــزة الأساسية للتنميــة فــى شتي مجالات الحيــاة والمحرك الأساسى لكل الأنشطة الإقتصادية.