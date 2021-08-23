/646760/صداع-ودوخة-وضيق-فى-التنفس-تعرف-على-أعراض-متحور-دلتا-بلس

يسعى الكثير من المتابعين إلى معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمتحور دلتا الذى أعلنت وزارة الصحة عن رصد حالات مصابة به منذ ساعات.

ووفقًا لما ذهب إليه الكثير من العلماء والأطباء فإن متحور "دلتا بلس" يشكل تهديدًا على مستوى العالم، إذ يؤثر وبشكل مباشر على الخلايا العصبية والجهاز التنفسي.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالى الأعراض التى تظهر على المصاب بمتحور دلتا بلس

ويرصد دوت الخليج، فى التقرير التالى أبرز الأعراض الخاصة بمتحور دلتا بلس، والتأثيرات التى يسببه، والذى تعد أكثر عدوى من السلالات الأخرى، كما ينتج عنه أعراض أكثر خطورة.

أعراض متحور دلتا بلس

ووفقًا لما أشار إليه الكثير من العلماء، فإن متحور دلتا بلس، يسبب حالة من الصداع الشديد فى الرأس، ويؤثر أيضًا على التهاب فى الحلق.

وأيضًا يسبب متحور دلتا بلس سيلان فى الأنف وضيق فى التنفس، ويؤثر على الجهاز العصبي والتنفسي.

متحور دلتا بلس، وفقًا لما أشار إليه العديد من الإحصائيات فإنه قد انتشر فى أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك نتيجة لما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية.

ووفقًا لما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية فإن متغير دلتا بلس لا ينتشر بسهولة بين المحصنين، أى الذين لهم مناعة قوية ومن تم تلقيحهم بلقاح كورونا.

هذا وأشارت العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية فى منشوراتها الطبية، أن متحور دلتا بلس يصيب بدرجة أوسع كبار السن، والمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.