/646758/بيخليها-تنفجر-فيديو-مرعب-يوضح-سيطرة-فيروس-كورونا-على-خلايا-الدماغ--شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مخيف يظهر فيه فيروس كورونا متسللا إلى خلايا الدماغ ل خفاش ويسيطر عليها بشكل مرعب وذلك كما يظهر في الفيديو.

دوت الخليج

فيروس كورونا

وتم تصوير الفيديو خلال 48 ساعة بواقع صورة كل 10 دقائق - يظهر الفيديو فيروس كورونا على شكل نقاط حمراء وهو ينتشر بين خلايا دماغ الخفاش - بعد إصابة الخلايا به تبدأ بالاندماج مع الخلايا الأخرى لتنفجر بعد ذلك.

دراسات أمريكية حول فيروس كورونا

هذا وأجرى باحثون في المملكة المتحدة، دراسة حول فيروس كورونا، كشفت أن الفيروس قد يؤدي إلى فقدان بعض المرضى لحاستي الشم والتذوق بشكل دائم، كما قد يتسبب في فقدان الدماغ على المدى الطويل.

تدمير فيروس كورونا خلايا المخ

ويوضح المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، جوتليب، أن بعض الخسارة قد تكون على المدى الطويل بأنسجة المخ بسبب فيروس كورونا، حيث أن لذلك بعض العواقب طويلة المدى، مضيفُا:" يمكن تعويض هذا الأمر بمرور الوقت، لذالك قد تختفي بعض الأعراض، ولكن لن تستطيع استعادة النسيج أبداً إذا تم تدميره بفعل الفيروس".