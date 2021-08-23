عبدالغفار يستعرض تقريرا حول التعاون بين مدينة الأبحاث والمؤسسات السعودية

وأشار التقرير، إلى استقبال المدينة وفد من ممثلى إحدى المؤسسات الصناعية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، للتعرف على إمكانيات المدينة، وبحث سبل التعاون العلمى والبحثى المشترك بين الطرفين، بحضور عمداء المعاهد البحثية والمراكز التكنولوجية والمعامل المركزية وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة.
وأضاف التقرير، أن الزيارة جاءت فى إطار قيام الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بتقديم الاستشارات العلمية، والمشاركة فى تأسيس المؤسسات الصناعية من الناحية العلمية، وتقديم الخدمات العلمية للمجتمع المصرى والعربى.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى عبداللطيف، أن الزيارة تناولت تقديم المدينة الاستشارات العلمية للمؤسسة السعودية، لإقامة مصنع أعلاف عضوية غير تقليدية للمواشى والدواجن من مخلفات زراعية لا تصلح للاستهلاك الآدمى، حيث تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة للاطلاع على الأنشطة البحثية الجارية، وجولة أخرى لمصنع الأعلاف ببرج العرب.
كما بحث الطرفان خلال الزيارة الاستثمارات التى تعتزم المؤسسة إقامتها فى مصر، على أن تكون مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية هى بيت الخبرة العلمى فى البحث والتطوير لها فى ضوء ما تمتلكه من خبرات وإمكانات تؤهلها للقيام بهذا الدور.
جدير بالذكر أن المؤسسة السعودية تعمل فى مختلف مجالات التجارة والمقاولات، وتسعى إلى تقديم حلول إبداعية متكاملة وبمستوى عالٍ من الجودة المهنية.
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