/646745/اللواء-ركن-مسعود-رحومة-يؤدي-اليمين-القانوني-أمام-الدبيبة

أدى المدعي العام العسكري، اللواء ركن مسعود رحومة، اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وذلك منذ ساعات قليلة، حيث تم بثها تليفزيونيًا.

رئيس الحكومة

هذا وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قد حضر صباح اليوم الإثنين، مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود.

وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي، حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية.

عبدالحميد الدبيبة

وفي كلمة لرئيس الحكومة أكد أن التدريب المستمر، وتنفيذ الدورات التخصصية خطوات لابد منها لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية، ولابد أيضًا من الاهتمام بكلية القيادة والأركان لتستطيع القيام بواجبها للمساهمة في بناء مكونات الجيش الليبي.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التخرج.