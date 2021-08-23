/646745/اللواء-ركن-مسعود-رحومة-يؤدي-اليمين-القانوني-أمام-الدبيبة
أدى المدعي العام العسكري، اللواء ركن مسعود رحومة، اليمين القانونية أمام رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، وذلك منذ ساعات قليلة، حيث تم بثها تليفزيونيًا.
رئيس الحكومة
هذا وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، قد حضر صباح اليوم الإثنين، مراسم تخريج الدفعة السادسة عشر بكلية القيادة والأركان العامة بحضور رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية وعدد من الضباط والجنود.
وتم خلال هذه الاحتفالية تقديم عرض مرئي، حول تاريخ كلية القادة والأركان والتخصصات الموجودة بالكلية.
عبدالحميد الدبيبة
وفي كلمة لرئيس الحكومة أكد أن التدريب المستمر، وتنفيذ الدورات التخصصية خطوات لابد منها لرفع كفاءة منتسبي المؤسسة العسكرية، ولابد أيضًا من الاهتمام بكلية القيادة والأركان لتستطيع القيام بواجبها للمساهمة في بناء مكونات الجيش الليبي.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التخرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اللواء ركن مسعود رحومة يؤدي اليمين القانوني أمام الدبيبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.