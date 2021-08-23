تعرف على معلق مباراة الزمالك والإنتاج الحربي غداً

/646744/تعرف-على-معلق-مباراة-الزمالك-والإنتاج-الحربي-غدا

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما ‏بلال علام معلقًا على مباراة الزمالك والإنتاج الحربي عبر قناة أون تايم سبورت 1 غدًا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

الفريق الأول لكرة القدم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 24-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

قائمة الزمالك أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.

وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.

تعليمات باتريس كارتيرون

كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.

تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غدا الأربعاء بمقر نادي إيروسبورت، مؤتمرا صحفيا لتوقيع برتوكول تعاون بين الزمالك ونادي إيروسبورت ووزارة الطيران المدني لإدارة نادي إيروسبورت .