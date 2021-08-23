/646742/اتحاد-كرة-القدم-الإماراتي-يحتفى-ببعثة-منتخب-السودان
احتفي الاتحاد الإماراتي لكرة القدم " بالوفد الإعلامي المرافق لبعثة المنتخب السوداني الذي يقيم معسكرا بالدولة استعدادا لمشواره في الدور الثاني لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
و يستضيف الاتحاد الإماراتي معسكر منتخب السودان الأول لكرة القدم بدبي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ويستمر حتى 29 أغسطس الحالي.
حضر الاحتفال الذي أقيم في فندق انتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي محمد عبدالله هزام الظاهري أمين عام اتحاد الامارات لكرة القدم والدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد السوداني لكرة القدم وعبدالله إبراهيم رئيس جمعية الاعلام الرياضي الإماراتية ومحمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي و أعضاء الوفد الإعلامي المرافق لمنتخب السودان.
جرى خلال الاحتفال تبادل الكلمات الترحيبية حيث تحدث الأمين العام لاتحاد الكرة عن العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وأعرب عن تمنياته للمنتخب السوداني بالظهور المميز في الاستحقاقات التي تنتظره.
من جانبه أشاد حسن برقو بحفاوة الاستقبال بدولة الإمارات و اتحاد الكرة لبعثة منتخب السودان مؤكدا العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
و تناول محمد الجوكر في كلمة له العلاقات الرياضية الكتميزة بين البلدين الشقيقين و التعاون الإعلامي في مجال الصحافة المطبوعة والإعلام المرئي منذ ستينيات القرن الماضي و رحب بوفد الإعلاميين السودانيين متمنيا لمنتخب السودان التوفيق في الاستحقاقات المقبلة.
سفيان رحيمي
اجتاز المغربي سفيان رحيمي، الفحص الطبي بنجاح، داخل العين الإماراتي، بعد وصوله الإمارات قادمًا من الدار البيضاء.
وكشف نادى العين الإماراتي، أن سفيان رحيمي اجتياز الكشف الطبي بنجاح، في انتظار تقديمه بشكل رسمي داخل الفريق الإماراتي.
ويعاني سفيان رحيمي من الإرهاق، بسبب خوض نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية مع الرجاء ضد اتحاد جدة، والسفر بعد ذلك مباشرة للإمارات.
وكشفت الصحف الإماراتية أن الرجاء والعين اتفقا علي صفقة رحيمي بقيمة مالية قدرها 3 ملايين دولار.
وكان المغربي سفيان رحيمي علامة بارزة في أداء فريقه فى نهائي البطولة العربية بين الرجاء واتحاد جدة، إذ سجل الهدف الرابع من ركلة ثابتة وهي أحد الأسلحة التي ظل يفتقدها فريق العين خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ مغادرة القائد، عمر عبدالرحمن.
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