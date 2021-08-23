أبو شقة: نسير على درب زعماء الوفد.. ونتعرض لهجمة شرسة ولن يكون هناك تهاون ضد المتأمرين«صور»

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد وكيل مجلس النواب ، إن احتفال الوفد بذكرى زعمائه الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين رسالة لكل المصريين بأن في مصر شعب أبي قوي عنيد يضحي من أجل الوطن بكل كرامة وإخلاص.

دوت الخليج

‏جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

‏وأكد أبو شقة أن حزب الوفد يواصل مسيرة الزعماء الثلاثة ويسير على دربهم، ويحافظ على مبادئهم وقيمهم التي رسخوها على مدار تاريخ الحزب العريق الذي يمتد إلى مئة عام، كان خلالها داعمًا ومساندًا للأمة المصرية، وبالأخص الطبقة الكادحة.

‏وأشار أبو شقة إلى أن ثورة 1919 كانت أول ثورة تشارك فيها المرأة لأول مرة جنبًا إلى جنب مع الرجل، ووقف الجميع شيوخًا وشبابًا ونساءً على قلب وصوت رجل واحد مرددين: "نموت نموت وتحيا مصر".

أبو شقة: حزب الوفد يتعرض لهجمة شرسة

شدد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب يتعرض لمؤامرة وهجمة شرسة خلال الفترة الأخيرة، تستهدف إبعاد الحزب عن دوره السياسي والوطني في الوقوف جوار الدولة المصرية.

وأشار أبو شقة بأنه احتمل الكثير من البذاءات ولكن لكل شيء نهاية، وأنه سيتخذ كل ما يمكن من إجراءات من أجل الوصول إلى المتآمرين ومعرفة الممولين، وملاحقتهم بالقانون لحماية حزب الوفد العريق.

وأكد أبو شقة أن الهدف من تلك المؤامرة ليس أشخاص، وإنما هي مؤامرة ضد الدولة المصرية يراد بها إبعاد الحزب عن دوره في مساندة ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروعه الوطني لبناء دولة ديمقراطية حديثة.

ووجه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رسالة حاسمة للمتآمرين على حزب الوفد، قائلًا: "لكل من يظن أن المؤامرة ستثنينا عن الاستمرار في الحفاظ على حزب الوفد أقول لهم خسئتم".

جاء ذلك خلال حفل إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، في ضريح سعد زغلول بوسط البلد، اليوم الإثنين، بحضور عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

وأكد أبو شقة أن حزب الوفد قوي بإرادة الوفديين، الصخرة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والمكائد، وأن الوفد سيظل يمثل المعارضة الوطنية وسيبقى حزب الوفد برغبة أبنائه الوفديين.

وطمأن أبو شقة الوفديين بأن ما نشر عن حزب الوفد في الفترات الأخيرة من خفافيش الظلام لم يستمر طويلا؛ لانه سبلاحق بالقانون كل من سولت له نفسه الهجوم على رموز الحزب.

وقال أبو شقة إنه عندما يعلن ترشحه لفترة ثانية فإن ذلك بناء على إرادة الوفديين لأنها أمانة علينا جميعا، مشيرا إلى المشهد غير المسبوق الذي شهده حزب الوفد في ٣٠ مارس ٢٠١٨ بإصرار الإرادة الوفدية على حماية الحزب، وجاءت نتيجة الانتخابات بحصده عدد أصوات غير مسبوقة.

وشدد أبو شقة على أن حزب الوفد يضم شيوخا وشبابا ونساء جميعهم على قلب رجل واحد، مؤكدا أنه لن يتهاون في حق الوفد والوفديين.