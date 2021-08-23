/646738/يالدقائق-تعرف-على-مواعيد-منافسات-بعثة-مصر-البارالمبية-بدورة-طوكيو-2020

تنطلق منافسات البعثة البارالمبية المصرية، في دورة طوكيو، في فجر الأربعاء المقبل الموافق الرابع والعشرون من أغسطس الجاري، في الساعة الرابعة صباحاً، بمنافسات السباحة 50 متر حرة، مع آية الله أيمن.

ويستعرض دوت الخليج مواعد لاعبي ولاعبات البعثة البارالمبية المشاركة في دورة طوكيو 2020. وتشارك مصر في البطولة بـ 49 لاعب ولاعبه في البطولة، في مختلف الألعاب، بـ 8 منتخبات بارالمبية، تشهد على تواجد العديد لاعبي بارالمبياد أصحات تاريخ وبطولات في مختلف البطولات العالمية والقارية والأولمبية. الأربعاء 25 أغسطس 3:21 فجرا "سباحة" آية الله أيمن "منافسات 50 متر حرة" 3:56 فجرا "سباحة" زياد هشام "منافسات 200 متر حرة" 6:00 صباحا "تنس طاولة" إبراهيم حمدتو × الكوري هونج بارك "دور المجموعات" 6:00 صباحا "تنس طاولة" أيمن كمال × الألماني فالينتين باوس "دور المجموعات" 9:40 صباحا "تنس طاولة" سامح عبد العزيز × الفرنسي ماكسيم توماس "دور المجموعات" 11:00 صباحا "تنس طاولة" فايزة محمود × الصينية بيان زانج "دور المجموعات" 12:20 ظهرا "تنس طاولة" سيد محمد × الأسترالي جاك باليسترينو "دور المجموعات" الخميس 26 أغسطس 2:40 فجرا "تنس طاولة" هناء أحمد × الأوكرانية مارينا ليتوفيتشينكو "دور المجموعات" 4:09 فجرا "سباحة" تتابع 4× 50 متر حرة 7:45 صباحا "كرة الهدف" مصر × تركيا "دور المجموعات سيدات" 10:20 صباحا "تنس طاولة" أيمن كمال × التركي علي أوزتورك "دور المجموعات" 11:00 صباحا "تنس طاولة" سامح عبد العزيز × النيجيري إساو أوجونكونلي "دور المجموعات" 11:00 صباحا "تنس طاولة" سيد محمد × البرازيلي ستروه بيريرا "دور المجموعات" 11:30 صباحا "رفع أثقال" طه عادل "منافسات 54 كجم" 13:00 ظهرا "تنس طاولة" هناء أحمد × الأسترالية ريبيكا آن "دور المجموعات" الجمعة 27 أغسطس 4:00 فجرا "رفع أثقال" شريف عثمان "منافسات 59 كجم" 6:00 صباحا "رفع أثقال" رحاب رضوان "منافسات 50 كجم" 9:30 صباحا "رفع أثقال" جيهان عبد العزيز "منافسات 55 كجم" 12:00 ظهرا "كرة الهدف" مصر × أمريكا "دور المجموعات سيدات" 13:30 ظهرا "كرة طائرة جلوس" مصر × البوسنة والهرسك "دور المجموعات رجال" السبت 28 أغسطس 2:56 فجرا "سباحة" يوسف السيد "منافسات 150 متر متنوع" 4:00 فجرا "رفع أثقال" محمود صبري "منافسات 72 كجم" 6:00 صباحا "رفع أثقال" فاطمة محروس "منافسات 61 كجم" 9:30 صباحا "رفع أثقال" فاطمة عمر "منافسات 67 كجم" 11:30 صباحا "رفع أثقال" محمد صبحي "منافسات 80 كجم" الأحد 29 أغسطس 3:28 "سباحة" زياد هشام "منافسات 100 متر صدر" 3:30 فجرا "كرة الهدف" مصر × اليابان "دور المجموعات سيدات" 3:38 فجرا "سباحة" ملك عبد الشافي "منافسات 100 متر صدر" 4:00 فجرا "رفع أثقال" هاني عبد الهادي "منافسات 88 كجم" 6:00 صباحا "رفع أثقال" أمل محمود "منافسات 73 كجم" 9:30 صباحا "رفع أثقال" جيهان حسن "منافسات 79 كجم" 11:30 صباحا "كرة طائرة جلوس" مصر × اليابان "دور المجموعات رجال" 11:30 صباحا "رفع أثقال" محمد السيد "منافسات 97 كجم" الإثنين 30 أغسطس 3:30 فجرا "كرة الهدف" مصر × البرازيل "دور المجموعات سيدات" 6:00 صباحا "رفع أثقال" أماني إبراهيم "منافسات 86 كجم" 9:30 صباحا "رفع أثقال" راندا تاج الدين "منافسات +86 كجم" 11:30 صباحا "رفع أثقال" عمرو فاروق "منافسات +107 كجم" الثلاثاء 31 أغسطس 3:00 فجرا "كرة طائرة جلوس" مصر × اللجنة الأولمبية الروسية "دور المجموعات رجال" 12:25 ظهرا "ألعاب القوى" حمادة حسن "منافسات وثب عالي - T63" 14:45 عصرا "ألعاب قوى" دينا علي "منافسات 400 متر - T37" الأربعاء 1 سبتمبر 11:00 صباحا "ريشة طائرة" أحمد مجدي "دور المجموعات" الخميس 2 سبتمبر 2:00 فجرا "ريشة طائرة" أحمد مجدي "دور المجموعات" 2:16 فجرا "سباحة" آية الله أيمن "منافسات 400 متر حرة" 3:00 فجرا "تايكوندو" محمد الزيات "دور الـ32 وزن 61 كجم" وباقي المنافسات في نفس اليوم 3:46 فجرا "سباحة" يوسف السيد "منافسات 50 متر حرة" الجمعة 3 سبتمبر 2:00 فجرا "ريشة طائرة" أحمد مجدي "دور المجموعات" 3:00 فجرا "تايكوندو" سلمى أبو غازي "دور الـ16 لوزن 58 كجم" وباقي المنافسات في نفس اليوم 3:32 فجرا "سباحة" يوسف السيد "منافسات 200 متر حرة" 3:55 فجرا "ألعاب قوى" محمد رمضان "منافسات رمي القرص - F37"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يالدقائق.. تعرف على مواعيد منافسات بعثة مصر البارالمبية بدورة طوكيو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.