/646736/الجزيرة-الإماراتي--يعلن-ضم-المالي-عبدالله-ديابي-من-سبورتينج-البرتغالي

أعلن الجزيرة الإماراتي رسميا اليوم، الاثنين، ضم اللاعب المالي عبدالله ديابي قادماً من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الجزيرة فيديو عبر حسابه على توتير يؤكد فيه ضم الجناح المالي للفريق الذى فاز فى الجولة الأولى بهدفين دون رد، على الظفرة فى مستهل مشواره بالموسم الجديد، في الجولة الأولى من دوري المحترفين الإماراتي.

سفيان رحيمي

اجتاز المغربي سفيان رحيمي، الفحص الطبي بنجاح، داخل العين الإماراتي، بعد وصوله الإمارات قادمًا من الدار البيضاء.

وكشف نادى العين الإماراتي، أن سفيان رحيمي اجتياز الكشف الطبي بنجاح، في انتظار تقديمه بشكل رسمي داخل الفريق الإماراتي.

ويعاني سفيان رحيمي من الإرهاق، بسبب خوض نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية مع الرجاء ضد اتحاد جدة، والسفر بعد ذلك مباشرة للإمارات.

وكشفت الصحف الإماراتية أن الرجاء والعين اتفقا علي صفقة رحيمي بقيمة مالية قدرها 3 ملايين دولار.

وكان المغربي سفيان رحيمي علامة بارزة في أداء فريقه فى نهائي البطولة العربية بين الرجاء واتحاد جدة، إذ سجل الهدف الرابع من ركلة ثابتة وهي أحد الأسلحة التي ظل يفتقدها فريق العين خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ مغادرة القائد، عمر عبدالرحمن.

اقترب والتر بواليا مهاجم النادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، لمدة موسم علي سبيل الإعارة إلي فريق ملطية سبور التركي.

وتلقي النادي الأهلي خطابا من النادي التركي لضم مهاجم المارد الأحمر، وتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية مع القلعة الحمراء، وعدم اقتناع الجنوب إفريق بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر من اللاعب.

شهدت الجولة الأولى من الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم بالكثير من الأرقام والإحصاءات سواء على مستوى الفرق أو اللاعبين، ومن أبرز تلك الأرقام أنها لم تشهد أي تعادلات أو نتائج سلبية، حيث انتهت كل المواجهات السبع بفوز أحد الفريقين.

واحتل الوحدة المركز الأول في جدول المسابقة بفارق الأهداف بعد فوزه على الفجيرة بأربعة أهداف نظيفة، وكانت نتيجة مباراة عجمان مع النصر هي كبرى المفاجآت في الجولة الأولى، بعد تغلب عجمان على النصر بثلاثية نظيفة، وإهداره أكثر من 4 فرص محققة كان بالإمكان أن تضاعف النتيجة وبات هذا الفوز هو الثاني لعجمان في المباريات الافتتاحية خلال مسيرته بدوري المحترفين وكلاهما على النصر في عامي 2018 و 2021.