/646734/النائب-محمد-عبد-العزيز-يهنئ-مرثا-محروس-لتمثيل-مصر-فى-البرلمان-الدولي-للتسامح-والسلام

تقدم النائب محمد عبد العزيز،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التهنئة للنائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة حقوق الإنسان، لترشيحها من مجلس النواب المصري لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، لتكون أصغر عضو سنا في تاريخ البرلمان الدولي للتسامح والسلام، متمنيا لسيادتها كل التوفيق.

دوت الخليج يرصد تهنئة النائب محمد عبد العزيز لمرثا محروس لتمثيلها لمصر فى البرلمان الدولي

هذا وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لاختيارها ممثلة للمقعد المصرى فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام، كأصغر عضوة فى تاريخ البرلمان.

تنسيقية شباب الاحزاب

كما تابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب حالة فريق كرة السرعة بكفر الشيخ بعد تعرضهم لحادث بالطريق الزراعي اليومنواب تنسيقية شباب الأحزاب يتابعون حالة فريق كرة السرعة بكفر الشيخ بعد تعرضهم لحادث بالطريق الزراعي اليوم.

وتتمنى التنسيقية لأعضاءها دوام التوفيق فى كافة المحافل الدولية، وتؤكد ثقتها فى البرلمانية مارثا محروس فى أداء مهمتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رشح النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كأصغر عضو في تاريخ عمر البرلمان.

وأضافت مرثا محروس، عضو مجلس النواب”شرف عظيم تمثيل اسم مصر و مسئولية جديدة”، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة على ترشيحها.

هذا وتابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

وفور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ و النائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.