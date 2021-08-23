/646732/بشرى-تنتصر-على-فيروس-كورونا-وتعود-لإستكمال-فيلم-معالي-ماما

كشف الفنان محمود الليثي عن تعافي الفنانة بشرى من فيروس كورنا المستجد بعد أن هاجمها الفيروس لمدة أسابيع قليلة، ومن المقرر أن تعود الفنانة لإستكمال تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «معالي ماما» خلال الفترة المقبلة.

دوت الخليج يكشف تعافى بشرى من فيروس كورنا

وأعلن محمود الليثي نبأ تعافي بشرى من خلال فيديو له معها، نشره في ستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، ظهرت بشرى في الفيديو وهي بصحة جيدة، والليثي يقول لها: “حمدالله على السلامة ياجاي من الكورونا..مين نور اللوكيشن النهاردة”.

وكان قد كشف أحمد نور مخرج فيلم «معالي ماما» أن العمل على الفيلم مازلا قائم وأن فريق العمل في انتظار التعافي الكامل لبشرى لإستئناف التصوير خاصة وأنهم تفصلهم أيام قليلة على الإنتهاء من تصويره، ما بشأن الحالة الصحية لباقي أسرة العمل فقال بأنه لا زالوا جميعهم بخير حتى الأن.

إصابة بشرى بفيروس كورونا

وهدد فيروس كورونا الفنانة بشرى منذ فترة دون الإعلان عن أي تفاصيل، جاء نبأ إصابتها بفيروس كورونا على لسان زوجها سالم هيكل الذي كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: الحمد لله على كل شيء قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعوا لها بالشفاء العاجل خلي بالكم من الموجة الرابعة”.

قصة فيلم «معالي ماما»

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى كوميدى، يناقش من خلاله علاقة الأم بأطفالها، خاصًة عندما تكون لديها مسئوليات فى عملها، ومن المتوقع أن يلاقي العمل إعجاب الجمهور.

فيلم «معالي ماما»، بطولة بشري، محمود الليثى، وشيماء سيف، وسامى مغاوري وعلاء مرسى ومحمد على رزق وحسام داغر وشريف باهر ودعاء رجب، والشباب نور إيهاب وسولى، وياسين ابن الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وضيف الشرف إسماعيل شرف.

وكانت قد أعتذرت الفنان داليا البحيرى عن تقديم العمل، ليلجأ صناع الفيلم لبشرى لتقديم البطولة، حيث تم التعديل على السيناريو الذى يكتبه نادر صلاح الدين، حتى يتمكن صناع الفيلم من التصوير خلال الفترة المقبلة مباشرة.