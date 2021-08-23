الزمالك يقيم مؤتمراً صحفياً الأربعاء المقبل.. تفاصيل

صرح بذلك الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي بالنادي والذي أكد بأن هذا البروتوكول يتم الإعداد له من فترة طويلة، وسيتم الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي .
الفريق الأول لكرة القدم
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 24-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
قائمة الزمالك أمام الإنتاج:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي
خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز- إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – إسلام جابر – أيمن حفني – أشرف بن شرقي.
خط الهجوم : سيف الدين الجزيري – مروان حمدي.
وحرص المدير الفني للزمالك على تحفيز اللاعبين قبل المباراة المقبلة، وطالبهم بالتركيز من أجل تحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط والتتويج ببطولة الدوري.
تعليمات باتريس كارتيرون
كما حذر كارتيرون اللاعبين من الاستهتار بالإنتاج الحربي، خاصة أن الفريق المنافس هبط لدوري القسم الثاني، وسيخوض المباراة بدون ضغوط.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بعد تدريب أمس استعدادا للمباراة المقبلة.
ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الممتاز.
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