/646727/ربة-منزل-لمحكمة-الأسرة--زوجي-اتهمني-بالزنا-وتزوج-فتاة-أصغر-منه-بـ15-سنة

«أتهمني بالزنا ..وتزوج من فتاة أخرى».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل « نور » 40 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «سامح»45 سنة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة

متجوزة بقالي 11سنة

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 11سنة، عايشة طول فترة زواجي في عذاب، غلب على زوجى الطمع والأنانية ليبيعنى من أجل الفلوس، ويروح بعدها يتجوز عليا من فتاة أخرى أصغر منه بـ15سنة، وسرق فلوسي طول سنين زواجى منه، لأرى الوجه الحقيقي لجوزي».

عايز ينتقم مني

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «شوفت منه حاجات محدش يستحملها وصبرت عشان بناتي، بيتعدى عليا بالضرب والسب، وبيخطط للانتقام مني، وتدمير حياتي بالكامل، ولما قولته وشكيته لأهله قام بتهديدي، ووجه إتهامات كيدية ».

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «طالبت حقي الشرعي، فغضب وثار وقرر الإنتقام منى عن طريق التهم والإشاعات، وعايز يرفع عليا قضية زنا، فقام بتحريض أصدقائة بالادعاء بخيانتي، ولكن القدر شاء أن وظهر الحقيقة».

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «فلجأت الي محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوي خلع ضده».