البابا تواضروس يصلى القداس الأول فى ملتقى لوجوس

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، القداس الإلهى مع الشباب والشابات المشاركين فى ملتقى لوجوس الأول، فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون.





وافتُتِح الملتقى، الذى يشارك فيه 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات القطر المصرى، مساء أمس فى مركز لوجوس بحضور قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة، ويستمر حتى ختامه يوم الإثنين المقبل بهدف "التمتع بالجذور" كما يخبر عنوانه، وهو الملتقى الأول من نوعه لشباب الكنيسة من داخل مصر، وأقيم سابقًا أسبوعان مماثلان لشباب من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المهجر تحت شعار "العودة للجذور" لربطهم بالجذور فى كنيستهم وبلدهم الأم.

وحرص قداسة البابا تواضروس الثانى، فى ختام حفل افتتاح ملتقى شباب لوجوس الأول، على قيادة الشباب المشاركين فى الملتقى فى صلاة ختامية تضمنت طلبات لأجل الوطن والكنيسة والنيل.

وصلى قداسة البابا وردد معه الشباب كلمات الصلاة التى كانت كلماتها مكتوبة فى على كارت يحوى لوجو الملتقى تم توزيعه على الحضور.

وإلى نص الصلاة:-

"إلهنا الصالح محب البشر، كل البشر ضابط الكل، كل المخلوقات، وكل الأوقات، وكل الأمور، أنت يا من لا تتغير أبدًا ولا يشوبك ظل دوران، أنت الأمين فى وعودك، أمس واليوم وإلى الأبد، نشكرك يا كوكب الصبح المنير ورأس الكنيسة، يا ملك الملوك ورب الأرباب، رئيس إيماننا ومكمله، ونطلب منك يا أبا الأنوار أن تنير على كنيستك بحكمتك السماوية، وتثبت أساساتها يا صخرة إيماننا المقدس، بحكمتك يا إلهى وبصلاحك تشبع كل حى من رضاك، يا ماء الحياة المحيى نفوسنا الظمآنة، نطلب منك يا رئيس الحياة أن تضبط ماء نيلنا، لأنك أنت القادر على كل شيء ولك تخضع كل المخلوقات، يا ملك السلام، واهب السلام الحقيقى لمن يدعوه، هب لمصرنا سلامًا وأعطِ شعبها سكينة، وكما باركتها فى القديم باركها الآن أيضًا، لأن لك القوة والمجد والبركة إلى الأبد، آمين".