السيدة انتصار السيسى: لا غنى عن مساهمات الشباب فى صياغة حاضر وطننا ومستقبله

جدة - نرمين السيد - أكدت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، أن الدولة المصرية على مدى تاريخها العريق تعمل دائما على تمكين الشباب فى شتى المجالات إلا أن الفترة الحالية شهدت تغيرا جذريا فى إيمان الدولة بأنه لا غنى عن مساهمات الشباب ودورهم فى صياغة حاضر وطننا وبناء مستقبله، بل إننا فى ذات الوقت أصبحنا نمتلك وعياً لا يشوبه شكا أن اللحاق بركب الشباب السبيل الوحيد لبناء دولتنا المصرية العصرية الحديثة وفق ما يصبو إليه ويحلم به الشعب المصرى.





جاء ذلك فى كلمة مسجلة لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الإثنين، لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، الذى عقد لإطلاق مسابقة "بداية حلم" الذى تنفذه الوزارة تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية. وطالبت قرينة الرئيس بحسب بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة، شباب مصر بأن يحلموا دون حدود، ويعملوا دون قيود، ويشاركوا بفاعلية، وسوف يحصدون ثمار ما يزرعونه خيرا ونماء. وأضافت أن "مسابقة بداية حلم هى إحدى الفرص الواعدة التى نقدمها لكم لتشاركوا فيها بأفكاركم ومبادراتكم المجتمعية لتضاف إلى العديد من المساهمات التى تقدمونها لرسم مستقبل أفضل لكم ولوطنكم".

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