صحة النواب: نتابع ملف الجائحة حتى فى الإجازة النيابية

جدة - نرمين السيد - ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب، استعدادات وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد، بعد أنباء اقتراب الدخول فى الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الإجازة البرلمانية خلال الوقت الحالى لم تمنع اللجنة من متابعة ملف الجائحة.





وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" إلى أن البرلمان استطاع توفير لقاحات لجميع أعضاء المجلس، مؤكدة أنه تم التنوية على جميع الأعضاء بضرورة التطعيم باللقاحات مع أسرهم بالكامل. وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب، أنه وبحلول دور الانعقاد المقبل المقرر فى أكتوبر المقبل سوف يتم الانتهاء من تطعيم جميع أعضاء المجلس.

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