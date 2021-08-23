رئيس القابضة للمطارات يكرم الباحثة مروة على لحصولها على درجة الدكتوراه

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، الباحثة مروة على عبدالحميد هيبة الأخصائية بقطاع التنمية الإدارية والموارد البشرية بالشركة، لحصولها على درجة الدكتوراه فى إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة عين شمس، عن رسالتها بعنوان "الاستقرار الوظيفى كمتغير وسيط فى العلاقة بين الوفاء بالتزامات العقد النفسى والارتباط الوظيفى"، بالتطبيق على العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة كمجتمع للدراسة.





وأشاد المهندس محمد سعيد محروس، بمجهودات الباحثة فى اختيارها لموضوع الرسالة ومجتمع الدراسة المتمثل فى العاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، والنتائج العلمية التى توصلت إليها من أجل أداء أفضل فى بيئة العمل، متمنيا لها مزيدا من النجاح والتفوق العلمى والمهنى، ومؤكدا على دعم الشركة للمواهب العلمية من أبنائها من أجل خدمة البحث العلمى بشكل عام والارتقاء بالممارسات التطبيقية بقطاع المطارات والملاحة الجوية المصرية بشكل خاص. جاء ذلك فى إطار حرص الإدارة العليا بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، على إتاحة الفرصة أمام أبنائها العاملين وتشجيعهم على استكمال دراساتهم الأكاديمية بمختلف تخصصات البحث العلمى، وبما ينمى من مهاراتهم العلمية والعملية.

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