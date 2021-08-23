رئيس الأسقفية: مجلس كنائس مصر يضرب مثلا فى المحبة بين الطوائف

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الإثنين، أعضاء لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر، بمقر الكنيسة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.





وقال المطران سامى لأعضاء اللجنة، إن أعضاء المجلس من طوائف مختلفة ولكن روح المشاركة والعمل المسكونى المشترك يضرب مثلًا للشعب عن روح التعاون والتلاحم دون الذوبان فى الآخر وتغيير هوية كل كنيسة.

وأضاف رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية: "عندما يرى الشعب المسيحى كم المحبة بين أعضاء اللجنة بالإضافة لنشاطها الكثيف سيخلق قدر كبير من المعرفة بمهام المجلس مما يسهم فى نمو دوره فى المجتمع".

فيما قدم القس بطرس فؤاد رئيس لجنة الرعاة شرحًا عن دور اللجنة مثل لقاءات اليوم الواحد للقساوسة والمؤتمرات التى تهتم بشؤون الراعى، كما وجه الدعوة إلى رئيس الأساقفة للحضور والمشاركة فى مثل تلك الفعاليات.

واستطرد القس بطرس: "نحاول أن نتوسع فى مناطق مختلفة لتوصيل الفكر المسكونى من خلال اللجنة فتكون رسالة قوية عن كيفية احترام فكر وعقيدة الآخر فلجنة الرعاية لها دور هام من خلال ترابط أعضائها على المستوى الشخصى".

وأشاد الحضور بالدور الإعلامى الذى تقوم به الكنائس للتوعية بالقضايا المختلفة والاهتمام بنقل أنشطة الكنيسة للمجتمع ونقل الخبرات، مؤكدين على التطور الهائل الذى شهده المركز الإعلامى والصحفى للكنيسة الأسقفية.

واختتم اللقاء بتقديم هدية تذكارية للمطران سامى فوزى، لتهنئته على توليه منصب رئيس الأساقفة، كما أهدى بدوره للجنة كتاب منارة الرجاء الذى يرصد خدمة الكنيسة الأسقفية طوال الـ20 سنة الماضية.

حضر اللقاء القس يشوع بخيت والأرشيدياكون عماد باسيليوس، والقس فايز ناجى والقس ميشيل ميلاد، والقس أسامة فتحى من الكنيسة الأسقفية، والقس بطرس فؤاد رئيس لجنة الرعاة، والقس يوسف نبيل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والقس يوحنا سعد من الكنيسة الكاثوليكية، والقس يوسف عادل، والقس ناجح فوزى من الكنيسة الإنجيلية.

الجدير بالذكر أن مجلس كنائس مصر تأسس سنة 2013 ويضم فى عضويته الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الكاثوليكية.

يسعى المجلس لزيادة التعاون والمحبة بين الكنائس دون التدخل فى معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.