النشرة المرورية.. زحام بكوبرى الأزهر ودائرى الكنيّسة وصلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المُذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور فيكتور أمانويل للمتجه إلى طريق أبو قير، وفى منطقة كفر عبده وميدان الوزارة، وأحجام متفرقة فى محور قناة السويس، للقادم من مناطق محرم بك ومتجه إلى طريق الجيش.

وأشار إلى أن الحركة المرورية فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى شارع المشاية بمدينة المنصورة، وفى محافظة الغربية بمحور المديرية للقادم من ميدان الساعة ومتجه إلى ميدان المحطة بمدينة طنطا، وفى محافظة القليوبية بعض الأحجام للقادم من ميدان المؤسسة ومتجه إلى مناطق ميت نما ومطالع الدائرى والطريق الزراعى.

وتابع صابر أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها تعمل بشكلٍ مرضٍ وطبيعىّ، عدا مناطق الأعمال وخاصة أعلى مناطق الكنيسة للمتجه إلى المنيب وأعلى الأوتوستراد للمتجه إلى مناطق البساتين، موضحا أن محور 26 يوليو يعمل بشكلٍ مرضٍ فى جميع اتجاهاته.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن الحركة المرورية فى محافظة الجيزة تعمل بشكلٍ مرضٍ، عدا بعض الأحجام فى إشارة ميدان الجيزة للقادم من شارع مراد ومتجه إلى فيصل والهرم، ناصحا بسلوك شارعى الجامعة أو السودان.

ونبه صابر على أن اللواء محمد لبنه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب سلوك كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ناصحا بسلوك كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ولفت صابر إلى ظهور بعض الأحجام فى شارع صلاح سالم عند منطقة الجهاز المركزى للمحاسبات؛ للمتجه إلى مطار القاهرة، ناصحا بسلوك محور النصر، مشيرا إلى وجود أحجام فى مطلع كوبرى حلمية الزيتون للقادم من منطقة مصر الجديدة ومتجه للمطرية ناصحا بسلوك كوبرى سراى القبة.

ونوه صابر بظهور بعض الأحجام فى الكورنيش عند ميدان أثر النبى، ومن مناطق الساحل فى اتجاه مناطق معهد ناصر، مضيفا ظهور بعض الأحجام فى مطلع كوبرى السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه إلى القلعة ووسط المدينة، ناصحا بسلوك مناطق الملك الصالح.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو9090"، بوجود أحجام أعلى كوبرى الحدائق للقادم من مدينة نصر ومتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد، ناصحا كذلك بتجنب مناطق وسط المدينة وخاصة كوبرى الأزهر، وسلوك نفق الأزهر للمتجه إلى العتبة والموسكى.