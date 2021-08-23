مارثا محروس تمثل مصر فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام

جدة - نرمين السيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، لاختيارها ممثلة للمقعد المصرى فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام، كأصغر عضوة فى تاريخ البرلمان.





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