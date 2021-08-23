12 أسقفا يشاركون فى حفل افتتاح ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة

جدة - نرمين السيد - وافتتح قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأحد، ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إيبارشيات مصر، والذى يقام فى مركز لوجوس بالمقر البابوى فى دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وحضر حفل الافتتاح عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة، بمشاركة 200 من الشباب والشابات ممثلين عن إيبارشيات الكنيسة من كل أنحاء القطر المصرى.

بدأ الاحتفال بموكب قداسة البابا، الذى تقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون ألحان استقبال البطريرك "إفلوجى مينوس، إبؤورو، إك إزماروؤوت على الترتيب"، ومر على محطات تمثل محافظات مصر وشباب ارتدوا الأزياء التقليدية لهذه المحافظات، حتى وصل الموكب إلى مسرح الاحتفال، وصلى قداسة البابا صلاة افتتاحية، عُزِف بعدها السلام الوطنى، ثم ألقى القس مينا فوكيه المنسق العام للملتقى كلمات ترحيبية، وتضمنت الفقرات حوارًا مسجلًا أجرته مع قداسته المخرجة ساندرا نشأت، وأوبريت بعنوان "ينبوع فرح"، وترنيمة بعنوان "كنيستى بنت أصول".

بعد ذلك ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى، كلمة رحب خلالها بالشباب المشاركين، وأشار فيها إلى أن الشباب هم أغلى ما لدينا على أرض مصر وأغلى ما لدينا فى الكنيسة، وقال إن التمتع بالجذور معناه أن نتمتع بالنعم التى أعطانا الله إياها فخلال فترة "كورونا" أدركت أن الهواء الذى نتنفس هو نعمة كبرى لم نكن ندرك قيمتها، كما أدت ظروف الجائحة إلى دخول بعض الناس فى حالات من الاكتئاب لذا فإن من أهداف الملتقى، الذى يتخذ شعار JOY أى الفرح، أن يتعلم المشارك كيف يكون سفيرًا للفرح فى أسرته وكنيسته ووطنه.

وأضاف قداسته أن التمتع بالجذور يكون على أرض مصر التى نشأت عليها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بزخم صنعته نبوة إشعياء النبى عن مصر قبل الميلاد بمئات السنين وزيارة العائلة المقدسة لها وبشارة القديس مرقس الرسول، وأشار قداسته إلى أن أسبوع الملتقى مصمم بالحب "Made by love" الروحى الكنسى الثقافى الوطنى.

واختتم الحفل بصلاة ختامية لأجل الوطن والكنيسة والنيل، صلاها قداسة البابا ورددها معه جميع المشاركين.

حضر الاحتفال من أعضاء المجمع المقدس الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، والأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.