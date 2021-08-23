/646729/تنسيقية-شباب-الأحزاب-تهنئ-مارثا-محروس-لتمثيلها-مجلس-النواب-فى-البرلمان-الدولى-للتسامح-والسلام

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لاختيارها ممثلة للمقعد المصرى فى البرلمان الدولى للتسامح والسلام، كأصغر عضوة فى تاريخ البرلمان.

دوت الخليج يرصد تهنئة التنسيقية لمرثا محروس لتمثيلها مصر فى البرلمان الدولي

البرلمان الدولي

وتتمنى التنسيقية لأعضاءها دوام التوفيق فى كافة المحافل الدولية، وتؤكد ثقتها فى البرلمانية مارثا محروس فى أداء مهمتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

البرلمان الدولي للتسامح والسلام

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي،رشح النائبة مرثا محروس ، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتمثيل المقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام كأصغر عضو في تاريخ عمر البرلمان.

وأضافت مرثا محروس، عضو مجلس النواب”شرف عظيم تمثيل اسم مصر و مسئولية جديدة”، موجهة الشكر للقيادة السياسية الحكيمة على ترشيحها.

هذا وتابع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة مصابي فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في حادث تصادم لأتوبيس كانوا يستقلونه، أمام قرية مسطاي بطريق مصر _ الإسكندرية الزراعي، عقب عودتهم من المشاركة ببطولة الكرة الخماسي بحي الأسمرات.

وفور وقوع الحادث فجرا، تحرك وفد من نواب التنسيقية يضم النائبة هيام الطباخ و النائب عمرو درويش عضوا مجلس النواب والنائب محمود ترك عضو مجلس الشيوخ، لمكان الحادث لمتابعة حالة الشباب المصابين.