أحمد سعد يغازل علياء بسيوني بصور من زفافهم: «دوّرعلى اللي يفرح قلبك»

/646728/أحمد-سعد-يغازل-علياء-بسيوني-بصور-من-زفافهم-دورعلى-اللي-يفرح-قلبك

نشر الفنان أحمد سعد مجموعة صور جديدة من عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني الذي أقيم في مساء يوم السبت الموافق 21 من شهر أغسطس، ليغازل بها زوجته بطريقة غير مباشرة.

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد سعد بعد زواجه من علياء بسيوني

وكتب أحمد سعد عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “دور دايمًا علي اللي يفرح قلبك”.

وكان ونشر المصور حسين عبد القادر عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مجموعة من الصور والفيدوهات الرومانسة التي جمعت العروسين، وظهرا أحمد سعد وعلياء بسيوني في أول فيديو لهم يترقصان على أنغام إحدى الأغنيات الأجنبية gym class heroes في حفل زفافهما الذي يًقام الآن داخل أحد الفنادق الكبرى، وظهر أحمد سعد وزوجته في الصور الأولى من الحفل بشكل متألق اذ ارتدى سعد ببليزر أبيض وبنطال أسود بينما ظهرت زوجته علياء بسيوني بفستان قصير كشف عن ساقيها ولكنه بسيط.

قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني

الجدير بالذكر، أن قصة حب أحمد سعد وعلياء بسيوني أثارت جدلا على مدار الشهور الماضية، حيث سبق وان احتفل الفنان الشهير بعيد ميلاد خطيبته معترفا لها بحبه الشديد، كما سبق وأن امتدحها في عدة لقاءات عندما سُئل عنها ما يعني أنه كان يعيش قصة حب كبيرة معها.

علياء بسيوني عارضة أزياء عالمية تمتلك براند ملابس تعرض فيه تصاميمها، وترتدي مشاهير منه مثل الإعلامية رضوى الشربيني، وزينة النجار وملك قورة، وبرغم ذلك لم تنشر صورا لها كثيرة على حساباتها على السوشيال ميديا، لكنها مرتبطة بالسوشيال ميديا بشكل كبير في إظهار بها للمكياج واطلالته المختلفة ومشاركة متابعيها بأدق لحظاتها خلال تناولها الوجبات المفضلة لها.

وتعد علياء بسيوني الزوجة الرابعة للفنان أحمد سعد عقب زيجته الأولى من سيدة خارج الوسط الفني، ثم من ريم البارودي، وهي الثانية، وسمية الخشاب التي تعد الزوجة الثالثة له.