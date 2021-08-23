/646726/أحمد-سامي-يعلن-قائمة-سموحة-لمباراة-أسوان

استقر احمد سامي المدير الفنى للفريق الأول بنادى سموحة على اختيار ٢٠ لاعبا للسفر إلى القاهره والدخول فى معسكر مغلق استعدادا للقاء اسوان ضمن مباريات الجولة الـ ٣٣ والمقرر إقامتها غدا في التاسعة والنصف مساء على إستاد بتروسبورت.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة أسوان كالتالي :

قائمة سموحة لمباراة أسوان

حراسه المرمى : الهانى سليمان و عمر صلاخ

خط الدفاع : رجب نبيل و محمود عزت و محمد عبد المنعم و محمود البدرى و اطاهر الطاهر و شريف رضا و محمد شكرى

خط الوسط : محمد ليله و محمد كناريا و احمد حمص و محمود حليمو و مصطفى فتحى و عبد الكبير الوادى و رفيق كابو و احمد عبد القادر

خط الهجوم : اسلام جمال و محمد نادى و ديريك نسينامبى

وحرص المدير الفني لسموحه، على تحفيز لاعبيه خلال الأيام الماضية قبل مواجهة اسوان غداً، لتحفيزهم على تحقيق الفوز في مواجهة المنافس، وحصد الثلاثة نقاط، لتأمين بقاء الفريق السكندري فى المركز الثالث.

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة عن سعادته بتواجد حسن مصطفي ، وحسن حمدى ، أنه فخور جدا وسعيد بتواجد أساطير الرياضة المصرية والعالمية .

وجاء ذلك الاحتفالية التي أقامها مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر مساء اليوم "الأحد" احتفالية لتكريم الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد نائب رئيس اللجنة الأولمبية ، و الكابتن حسن حمدى الرئيس الأسبق للنادى الأهلي ، وذلك بحضور جمال الجارحي رجل الصناعة الوطنى والسادة أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة.

كلمة فرج عامر

وقال فرج عامر : " حسن مصطفي قدوتى وقدوة الرياضيين في العالم ويكفي أن ٢٠٩ دولة كرمته بعد فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد بالتزكية .

وأشار فرج عامر إلي وصول مصطفي إلي أعلي المراتب وتقلد أرفع المناصب سواء في اللجنة الأولمبية الدولية أو في الاتحاد الدولي لكرة اليد مشيراً إلي أنه يستقبل إستقبال الرؤساء.

رموز الكرة المصرية

وأكد رئيس نادى سموحة أن حسن حمدى اسطورة ورمز من رموز النادى الأهلى ، لنا قدمه للقلعة الحمراء من جهد وعطاء علي مدار فترة رئاسته لمجلس إدارة النادى الأهلى.

وأوضح فرج عامر أن النادى الأهلى له تاريخ في الرياضة المصرية والكابتن حسن حمدى حقق إنجازاته كبيرة في تلك المنظومة الناجحة الي جانب أنه نجح في تنمية موارد النادى فضلا عن نجاحه في مجال الإعلان وسخره في خدمة المجتمع.