الأهلي يستعد لمواجهة الجونة بـ«الفيديو»

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وعرض عدد من الفيديوهات لفريق الجونة الذي يواجه الأهلي غداً في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانه اليوم الاثنين على ملعب التتش قبل السفر إلى الجونة للمبيت استعدادًا للمباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».

وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

الفريق الأول لكرة القدم

يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.

ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.

راحة سلبية لثنائي الأهلي

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.