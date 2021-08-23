الأهلي يستعد لمواجهة الجونة بـ«الفيديو»

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي جرى عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وحرص موسيماني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران، وعرض عدد من الفيديوهات لفريق الجونة الذي يواجه الأهلي غداً في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الجونة المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 قبل الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز.
وأدى الأهلي مرانه اليوم الاثنين على ملعب التتش قبل السفر إلى الجونة للمبيت استعدادًا للمباراة.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري - الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي - أسوان - وادي دجلة - سيراميكا - إنبي - المصري».
وتعادل في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك - بيراميدز - البنك الأهلي - الإسماعيلي - طلائع الجيش»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
الفريق الأول لكرة القدم
يسافر اليوم الإثنين فريق الأهلي إلى الجونة استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من عمر الدوري، حيث يختتم الفريق الأحمر تدريباته ويتوجه إلى المطار لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى الغردقة لمواجهة الفريق الساحلي.
ويخوض فريق الأهلي مرانه الختامي اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الجونة، قبل أن يعلن الجهاز الفني قائمة المباراة، على أن يدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بأحد فنادق مدينة الجونة استعدادا لخوض مواجهة الغد.
راحة سلبية لثنائي الأهلي
ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، راحة لأيمن أشرف والشحات من المران الجماعي أمس ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي يقوم بتنفيذه مع بعض اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.
وقال الجهاز الطبي إن حمدي فتحي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.
ويؤدي الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين على ملعب التتش، قبل السفر إلى الغردقة للمبيت استعدادًا لمباراة الجونة.
نتيجة مباراة الأهلي والمصري
يذكر أن الأهلي فاز في مباراته الماضية على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على استاد الإسكندرية يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.
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