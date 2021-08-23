/646721/بسبب-مروره-بأزمة-نفسية--انتحار-سائق-تناول-مادة-سامة-في-الدقهلية

انتحر سائق بقرية الزهيرى التابعة لمركز بلقاس، اليوم الإثنين، حيث تناول مادة سامة بسبب مروره بأزمة نفسية حادة.

دوت الخليج يرصد فى التفاصيل انتحار سائق بسبب مروره بأزمة نفسية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطيه، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول "سمير ع م ع" ٣٤ سنة، سائق، ومقيم بقرية الزهيرى دائرة المركز، مصابا بحالة إعياء "إدعاء تناول مادة سامة" وتوفى عقب وصوله.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ وبالفحص وبسؤال والدة المتوفى التى تدعى "رزقة سليمان الصاوى سليمان" ٥٥ عاما، ربة منزل ، ومقيمة بذات القرية، أجابت قائلة ان نجلها قام بتناول قرص كيماوى يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته في الحال ، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم ٦١٤٥ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز بلقاس ، وسيتم العرض على النيابة العامة.