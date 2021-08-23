الملكة إليزابيث الثانية تصدر أمرًا ملكيًا بشأن الأمير هاري وزوجته

/646720/الملكة-إليزابيث-الثانية-تصدر-أمرا-ملكيا-بشأن-الأمير-هاري-وزوجته

الملكة إليزابيث الثانية، تصدر أمرا ملكيًا إلى كبار مساعدي القصر بالرد قانونيًا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، "التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية".

الملكة غاضبة

ونقلت "صحيفة ذي صن" البريطانية، عن مصدر مطلع، أن الملكة غاضبة من التصريحات المتكررة وغير الصحيحة للزوجين.

دوت الخليج

وكشف المصدر، أنه "سيتم إبلاغ هارى وميجان بأنه لن يتم التسامح معهما في التشهير والتجاوز على العائلة المالكة والملكة، وأن الفريق القانوني للنظام الملكي يجري استشارات مع خبراء بعد وابل الانتقادات من الزوجين المقيمين في الولايات المتحدة".

الاستقلال ماديًا

وعلى جهة أخرى وبعد تصريحهما عن رغبتهما في الاستقلال ماليا عن الأسرة المالكة، فقد أعلن القصر الملكي عن فقدان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لقبهما الملكي، كجزء من اتفاق تم عقده حديثا.

ووفقا لاتفاق مسبق أعلن القصر أنه لن يستطيع الأمير وزوجته استخدام لقبي صاحب وصاحبة السمو، كما أنهما لن يقوما بأي دور كجزء من الأسرة المالكة، ولن يمنح الأميران أية مزايا مالية مقابل المهام الملكية، وستقتصر ألقاب الزوجين على "دوق ودوقة ساسكس" فقط.

نص الاتفاق

وينص الاتفاق، والذي سيدخل حيث التنفيذ في الشهور القليلة القادمة، على قيام هاري وميغان بإعادة ما يعادل ثلاثة ملايين دولار أمريكي من أموال دافعي الضرائب البريطانية تم صرفها على تجديد منزلهما بالقرب من قلعة ويندسور.

وبالرغم من اعتبار رحيل هاري وزوجته ضربة للنظام الملكي في بريطانيا، أعلنت الملكة إليزابيث عن سعادتها بالتوصل إلى "وسيلة داعمة وبناءة للمضي قدما" من أجل حفيدها وأسرته حيث قالت في بيان رسمي: "هاري وميغان وأرشي سيبقون دائما أعضاء محبوبين داخل الأسرة".

وكان دوق ودوقة ساسكس أعلنا عن رغبتهما في التخلي عن دورهما كعضوين بالأسرة المالكة والاستقلال ماديا وإدارة نشاط خيري، ويأتي ذلك بعد حديثهما سابقا عن عدم سعادتهما بتغطية وسائل الإعلام لتفاصيل حياتهما.

وقالت متحدثة باسم القصر "على الرغم من أنهما لن يمثلا الملكة بشكل رسمي أوضحا أنهما سيحترمان قيم جلالتها في كل ما يفعلانه".

وقال مصدر ملكي إنه على الرغم من أنهما سيتوقفان عن تلقي أموال عامة فسيواصل والد هاري الأمير تشارلز ولي العهد تقديم دعم مالي خاص لهما.